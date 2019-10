Google lancia Password Checkup - un tool per migliorare le vostre password : Nonostante gli enormi sforzi di Google e di tante altre aziende per sensibilizzare gli utenti verso l’attuazione di buone pratiche quando si parla della scelta delle password, ancora oggi un grandissimo numero di utenti utilizzano password estremamente vulnerabili. Secondo una stima, il 25% degli americani utilizza ancora oggi password come “Abc123”, “password” o ancora “P@ssw0rd”. È un dato allarmante ...

Google e Levi’s lanciano due nuove giacche hi-tech sempre connesse : Se le giacche futuristiche di Cyberpunk 2077 vi fanno sperare in un futuro iper-tecnologico, sappiate che Google e Levi’s ci riprovano ancora una volta con le nuove Levi’s Trucker Jacket e Levi’s Sherpa Trucker Jacket. Se la memoria vi assiste (ricordate il Levi’s Commuter?), saprete bene che Google non è nuova a collaborare con Levi’s, sebbene sia passato qualche anno dalla loro ultima creazione. Ma cosa ...

Google lancia Play Pass negli USA - un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi : Google sta introducendo un nuovo modo per fruire i contenuti offerti dal Play Store con Google Play Pass, un nuovo servizio in abbonamento che consente di accedere a oltre 350 app e giochi completamente sbloccati, privi di pubblicità, acquisti in-app e pagamenti anticipati. L'articolo Google lancia Play Pass negli USA, un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi proviene da TuttoAndroid.

Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel - in vista del lancio dei Pixel 4 : Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata agli smartphone della gamma Pixel e chiamata "Switch to Pixel". Guardiamo insieme i suoi video L'articolo Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel, in vista del lancio dei Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.