Golf | European Tour 2019 | Garcia | Rahm e Cabrera Bello star dell’Open di Spagna Sette

Golf – Rory Mcllroy senza mezze misure : “sono stanco e annoiato dall’European Tour” : Rory Mcllory attacca senza mezze misure l’European Tour: il Golfista nordirlandese rilascia dichiarazioni che fanno scalpore “Sono stanco di giocare sull’European Tour con queste credenziali, tra percorsi troppo facili e nessuna penalità per chi infrange le regole. Non credo sia più un buon test“. Si è sfogato così Rory Mcllroy all’indirizzo dell’European Tour. Dichiarazioni che fanno seguito alle ...

Golf - European Tour 2019 : il francese Victor Perez trionfa per la prima volta in carriera all’Alfred Dunhill Links Championship : Si è da poco concluso uno dei tornei più caratteristici dello European Tour di Golf, l’Alfred Dunhill Links Championship 2019. A trionfare per la prima volta in carriera è stato il ventisettenne francese Victor Perez, capace di scendere fino allo score complessivo di -22 nelle peculiari quattro giornate giocate su tre dei principali campi d’Inghilterra: Kingsbarn, Carnoustie e St.Andrews. La battaglia per la vittoria con il compagno ...

Golf - European Tour 2019 : Matthew Jordan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship dopo due giri - 11° Andrea Pavan : Terminato il secondo giro all’Alfred Dunhill Links Championship, sui tre percorsi di Carnoustie, di Kingsbarns e dell’Old Course a St. Andrews, tutti in Scozia. E’ ancora uno dei partenti odierni nel tempio del Golf mondiale a mettersi in mostra: si tratta dell’inglese Matthew Jordan, che con un -8 di giornata va a -14. 23 anni, nato non lontano da Liverpool, Jordan ha vinto in carriera un torneo sul Challenge Tour, per ...

Golf - European Tour 2019 : Justin Walters sbuca dal field dopo il primo giro - Bertasio 12° : Il sudafricano Justin Walters ha chiuso al comando la prima giornata del torneo più imprevedibile e particolare dell’anno, l’Alfred Dunhill Links Championship 2019. Il torneo si svolge con una singolare formula dove i 168 partecipanti si sfidano per tre giorni su campi diversi (Cornoustie, St.Andrews e Kingsbarns) e solo dopo il sabato ci sarà il taglio (portato a 60) che decreterà chi potrà giocarsi la vittoria nel round finale ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani e tanti big in Scozia - c’è l’Alfred Dunhill Links Championship : Riparte dalla Scozia il cammino dell’European Tour 2019: è il momento di uno dei tornei più caratteristici dell’intero calendario, l’Alfred Dunhill Links Championship in Scozia. La grande particolarità, in questo caso, è che si gioca su tre percorsi: Carnoustie, Kingsbarns e soprattutto l’Old Course di St. Andrews, tempio del Golf mondiale che, nel 2021, ospiterà la centocinquantesima edizione dell’Open ...

Golf - European Tour 2019 : Rahm e Willett restano in testa dopo il Moving Day al BMW PGA Championship. Molinari risale ed è 9° : Il Moving Day del BMW PGA Championship 2019, il torneo di Golf più prestigioso della stagione dell’European Tour, si è appena concluso con la conferma in testa della coppia che guidava il field dopo il secondo giro. Sull’affascinante campo par 72 del Wentworth Club (Gran Bretagna) lo spagnolo John Rahm e l’inglese Danny Willett hanno tenuto i nervi saldi e sono rimasti appaiati in cima alla leaderbord con lo score di -15 e ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm e Danny Willett davanti a metà BMW PGA Championship - 12° Francesco Molinari. McIlroy si salva : Si è concluso poco fa il secondo giro del BMW PGA Championship, in corso di svolgimento al Wentworth Golf Club di Virginia Water. Al comando di uno dei più celebri tornei dell’European Tour e delle Rolex Series ci sono, dopo 36 buche, lo spagnolo Jon Rahm e l’inglese Danny Willett: entrambi sono a -11, con l’iberico capace di un -5 di giornata e l’ex vincitore del Masters in grado di trovare la miglior prestazione di ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace comincia in testa il BMW PGA Championship. 5° Pavan - 14° Francesco Molinari - male McIlroy : Inizia molto bene per il contingente inglese il BMW PGA Championship, nella sua ormai storica sede inglese del Wentworth Golf Club di Virginia Water, nel Surrey, 22 km a est della Greater London. Il leader dopo le prime diciotto buche, infatti, è Matt Wallace, autore di un giro in 65 colpi (dunque -7) contrassegnato da cinque birdie e un eagle al par 5 della 4. Il ventinovenne di Hillingdon è alla ricerca del suo quinto successo ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace comincia in testa il BMW PGA Championship. 5° Pavan - 14° Francesco Molinari - male McIlroy : Inizia molto bene per il contingente inglese il BMW PGA Championship, nella sua ormai storica sede inglese del Wentworth Golf Club di Virginia Water, nel Surrey, 22 km a est della Greater London. Il leader dopo le prime diciotto buche, infatti, è Matt Wallace, autore di un giro in 65 colpi (dunque -7) contrassegnato da cinque birdie e un eagle al par 5 della 4. Il ventinovenne di Hillingdon è alla ricerca del suo quinto successo ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari difende il titolo al BMW PGA Championship dagli assalti di tanti big : Torna la parte più importante dell’European Tour 2019: si riprende infatti ad assaporare il fascino delle Rolex Series, ed in particolare con uno dei tornei più conosciuti al mondo, il BMW PGA Championship, con la sua storica sede del Wentworth Golf Club, nel Surrey, in Inghilterra. In genere questo torneo si teneva a maggio fino al 2018, ma tra le conseguenze dello spostamento dello US Open in quel mese c’è stata proprio quella ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia trionfatore al KLM Open - niente recupero finale per Højgaard. 21° Edoardo Molinari - 49° Bertasio : Si è concluso da poco il KLM Open, per la prima volta tenutosi ad Amsterdam, sul percorso del The International. Questo par 72 bagna il suo debutto nel’European Tour con la vittoria di uno dei suoi più illustri uomini: si tratta di Sergio Garcia. Lo spagnolo conferma la leadership acquisita ieri e con un -3 di giornata chiude in -18, trovando la sua prima vittoria del 2019, cercata davvero molto a lungo dall’ex vincitore del Masters. ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia e Callum Shinkwin al comando del KLM Open dopo tre giri. 30° Edoardo Molinari : Si è concluso poco fa il terzo giro del KLM Open, che per la prima volta quest’anno si sta disputando al The International di Amsterdam. In questa tappa dell’European Tour che precede il ritorno delle Rolex Series con il BMW PGA Championship, al comando a 18 buche dalla fine ci sono lo spagnolo Sergio Garcia e l’inglese Callum Shinkwin, che già aveva visto la testa dopo il primo giro. Entrambi i leader sono a -15 e hanno girato ...

Golf - European Tour 2019 : al KLM Open di Amsterdam cinque italiani sfidano Sergio Garcia : La lunga storia del KLM Open, che poi è il nome commerciale dell’Open d’Olanda, fa tappa per la prima volta quest’anno ad Amsterdam, e precisamente al The International. Si tratta del tredicesimo campo sul quale si disputa il torneo, dal 1972 nell’European Tour e che nella maggior parte dei casi si è disputato a Zandvoort, all’Aja e a Hilversum. Proprio in queste ultime due città sono arrivati gli unici due successi ...

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - settimo posto per Migliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...