Gli Stati Uniti potranno imporre il pagamento dei dazi all' Unione Europea

L’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato Gli Stati Uniti a imporre dazi per 6 - 8 miliardi di euro all’Europa per i sussidi concessi ad Airbus : L’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) ha stabilito che gli Stati Uniti potranno imporre dazi all’Unione europea su merci per 7,5 miliardi di dollari all’anno (6,8 miliardi di euro) come sanzione per i sussidi ricevuti negli anni da Airbus, il più grande

Sony sta sviluppando un display 3D olografico da affiancare alla Play Station e aGli smartphone : Secondo un brevetto appena approvato dall’USPTO, ovvero il corrispettivo italiano dell’Ufficio Brevetti, Sony ha in lavorazione un disPlay 3D olografico. Sì, avete capito bene. Non siamo ancora ai livelli delle comunicazioni presenti sulla Star Trek Discovery, ma da quel che possiamo notare dal brevetto pare proprio che ci siamo molto vicini. L’applicazione del disPlay 3D olografico è un qualcosa che Sony sperimenta ormai da ...

Nuovi sconti su PlayStation Store fino al 17 ottobre : i miGliori giochi PS4 a meno di 15 e 5 euro : Videogiocatori gioite, perché è tempo di Nuovi sconti su PlayStation Store. Da oggi, 2 ottobre, e fino al 17 del mese, "mamma" Sony ha infatti attivato tutta una serie di offerte sul suo negozio online, permettendo a tutti i possessori di una PlayStation 4 - o della più performante PlayStation 4 Pro - di mettere le mani su tantissimi giochi in digitale a prezzi assai vantaggiosi. Prezzi che viaggiano sotto i 15 euro e addirittura sotto la ...

LIVE Francia-Stati Uniti 33-9 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : i Blues si liberano deGli americani con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 80′ Sulla trasformazione di Lopez si chiude la partita. Francia batte Stati Uniti 33-9. 79′ META DELLA FRANCIA! Poirot regala un’ultima meta ai galletti. 77′ Dopo una partita giocata con grande intensità per 65 minuti, gli statunitensi hanno mollato di ...

Almeno 25 soldati maliani sono stati uccisi neGli attacchi contro due basi militari nel sud del paese : Almeno 25 soldati maliani sono stati uccisi negli attacchi contro due basi militari nelle città di Boulkessy e Mondoro, nel sud del paese. L’attacco è cominciato lunedì e le autorità pensano sia stato condotto da miliziani jihadisti del gruppo Ansarul Islam: l’esercito del

Pallavolo – World Cup - secondo ko per l’Italia : Stati Uniti in rimonta suGli azzurri : Dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone, arriva il secondo ko nella World Cup per l’Italia: gli azzurri sconfitti in rimonta dagli Stati Uniti Ancora una sconfitta per l’Italia nella World Cup. Dopo il pessimo esordio contro il Giappone, gli azzurri sono Stati sconfitti anche dagli Stati Uniti nella seconda gara della competizione. A differenza di quanto visto contro i nipponici, l’Italia scende in campo con una verve diversa ...

LIVE Francia-Stati Uniti 7-3 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : Gli americani accorciano le distanze con un calcio di punizione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Tutto facile per MacGinty che accorcia le distanze: 7-3. 19′ Fuorigioco dei francesi e americani che vanno per i pali in modo da smuovere il punteggio. 18′ Gli statunitensi provano a reagire e con un penalty si portano a ridosso dei 22 avversari. 14′ Come ci si poteva attendere sinora è un dominio dei Blues che cercano di ampliare il vantaggio. 7′ Arriva anche ...

NeGli Usa 230mila bambini sotto i 12 anni sono stati arrestati neGli ultimi 5 anni : negli stati Uniti, tra il 2013 e il 2017, quasi 30mila bambini al di sotto dei 10 anni sono finiti in manette. E il numero sale a circa 230 mila se si considera la fascia d’età tra i 10 e i 12 anni. sono i dati che emergono dal rapporto sui reati commessi nel 2018, realizzato dall’FBI. Per essere più precisi, i bambini inferiori ai dieci anni arrestati nel periodo preso in considerazione sono 26.966, mentre quelli ...

Stato federato deGli Stati Uniti d'America : Gli Stati Uniti d'America sono amministrativamente suddivisi in cinquanta entità subnazionali federali (46 Stati federati e 4 che preferiscono il nome di commonwealth) che, insieme al Distretto di...

Canada - 19 enne va a fare jogging e per sbaglio sconfina neGli Stati Uniti - arrestata per due settimane : Una ragazza francese di 19 anni Cedella Roman per coltivare la sua passione in vacanza è stata arrestata. La ragazza stava visitando il Canada quando, come ogni mattina, è uscita e ha iniziato a fare jogging. La 19enne però non si è accorta di aver superato il confine tra Canada e Stati Uniti ed essere nel territorio americano. Questo errore le è costato caro. La ragazza è stata arrestata per immigrazione clandestina e ha dovuto ...

La Corea del Nord e Gli Stati Uniti ricominceranno i negoziati sulle armi nucleari il 5 ottobre : La vice ministra degli esteri NordCoreana Choe Son Hui ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che la Corea del Nord e gli Stati Uniti si sono accordati per ricominciare i negoziati per la denuclearizzazione della penisola Coreana il 5

Stamattina in Somalia ci sono stati diversi attentati - uno ha colpito un convoGlio dell’esercito italiano : Stamattina in Somalia ci sono stati almeno due attentati contro forze militari straniere; il gruppo terrorista al Shabaab ha attaccato una base militare degli stati Uniti a Baledogle, a nord della capitale Mogadiscio, mentre una bomba artigianale ha colpito un

Basket : le star NBA deGli Stati Uniti vogliono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Da Curry a Davis - tanti desideri. E LeBron James… : Dopo il flop annunciato della spedizione degli Stati Uniti ai Mondiali di Cina 2019, si stanno moltiplicando le dichiarazioni d’intenti di numerose star NBA in relazione alla disputa delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la maglia di Team USA. Un atteggiamento, se vogliamo, diametralmente opposto a quello che s’è visto per la rassegna iridata, per la quale c’è stato un fuggi fuggi piuttosto evidente che ha creato problemi fatali a ...

Australia - l’aborto ora è legale in tutti e sei Gli Stati : Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Dopo 119 anni, l’aborto non è più un reato neanche in New South Wales: in ognuno dei sei Stati dell’Australia, l’interruzione di ...