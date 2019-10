Immigrazione - la denuncia del vicesindaco di Lampedusa : "Il governo ci ha riportato Gli scafisti" : «Ci invaderanno. I trafficanti stanno festeggiando perché possono tornare a "lavorare" indisturbati». Ne è convinta Angela Maraventano, prima storica leghista di Sicilia, già vicesindaco di Lampedusa ed ex senatrice del Carroccio, per nulla sorpresa dal picco di sbarchi dopo nemmeno un mese di gover

Gli scafisti usano i social per portare i migranti in Italia : Mauro Indelicato Sempre più organizzazioni criminali si avvalgono delle comunicazioni via social per organizzare le traversate dei migranti verso le coste Italiane Già nell’estate di due anni fa sale alla ribalta la pagina HaRaGa Dz, la quale su Facebook dava informazioni sui viaggi della speranza lungo la rotta algerina, la quale porta centinaia di migranti dalle coste del paese nordafricano a quelle sarde dell’area del Sulcis. Al ...