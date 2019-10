Giù la Borsa | su lo spread | la guerra commerciale di Trump fa male all' Italia

La Juve va Giù in Borsa (-6 - 6%). I soldi non credono alla favola della ricapitalizzazione come sviluppo : Venerdì è stato pubblico il bilancio della Juventus. Pochi hanno evidenziato il rosso della società: 40 milioni di euro. Il grosso dei media – non tutti, il Sole con Dragoni si distingue sempre – sono riusciti nella titanica impresa di far apparire una ricapitalizzazione (300 milioni) come un’operazione di sviluppo. Poi aprono i mercati e guarda un po’ che cosa succede. Che il titolo della Juventus viene inizialmente ...

Juve Giù in Borsa : il titolo perde il 6% dopo il bilancio : Cade la Juventus in Borsa, dopo la pubblicazione dei dati del bilancio 2018/19 resi noti venerdì scorso dopo la chiusura delle contrattazioni. Il titolo bianconero è stato inizialmente sospeso in Borsa in asta di volatilità al ribasso mentre cedeva il 7,2% a 1,29 euro, visto il bilancio 2018-2019 che si è chiuso con ricavi pari a […] L'articolo Juve giù in Borsa: il titolo perde il 6% dopo il bilancio è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Effetto Bce : bene Borsa - spread Giù a 139 : 17.55 Effetto Bce:bene Borsa,spread giù a 139 Piazza Affari accelera dopo la decisione della Bce di dare impulso all'economia con un nuovo Qe e con il taglio dei tassi sui depositi. Milano, la migliore tra le Borse europee, chiude con l'indice Ftse-Mib a +0,88%. bene le banche, spinte dal calo dello spread. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude sotto quota 140, a 138punti base, ai minimi da maggio 2018. Il rendimento del decennale scende ...

Bene Borsa di Milano - Giù lo spread : 17.41 La Borsa di Milano chiude la seduta in rialzo nel giorno della formazione del nuovo governo. Il Ftse Mib guadagna l'1,58% a 21.737 punti. Lo spread in calo a 149 punti

Effetto governo - bene Borsa. Giù spread : 9.26 Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,31%, Parigi sale dello 0,97% e Francoforte dell'1,12%. Anche Piazza Affari,nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo M5S-Pd, apre in positivo con l'indice Mib che segna un rialzo dell'1,24%. In calo anche lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 150punti base.Euro poco mosso nei confronti del dollaro:la moneta unica vale 1,9076 ...

Rousseau - per gli investitori sarà sì Borsa maglia rosa e spread di nuovo Giù : A circa 15 ore dall’apertura del voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti M5S sul nuovo governo fra pentastellati e Pd sotto la guida di Giuseppe Conte, i mercati scommettono sul disco verde della base grillina. Pollice verso l’alto che permetterebbe al premier incaricato Segui su affaritaliani.it

