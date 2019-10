Giovanni Allevi torna con il nuovo album Hope | prima di Natale

Il Giappone del Maestro Giovanni Allevi (e la sua mini-guida in tour) : FelicitàTradizioneGrandezzaCalma(Non) essenzaImmaginazioneAmoreDonoEsercizioSilenzioSuonoSensoNon ci è mai andato in vacanza ma Giovanni Allevi va in tour in Giappone una o due volte all’anno da ormai undici anni. E lo ama follemente. «Ormai riconosco le stazioni e le sale da concerto, anche di alcune città più piccole», racconta il pianista e compositore con quel tono entusiasta che lo anima, con quella gentilezza realmente rara (e per la ...