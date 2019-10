Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | Elisa Iorio e Desiree Carofiglio | la coppia che si

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sono le due more del gruppo insieme a Giorgia Villa, sono le ragazze che si completano tra loro per il concorso generale:sono pronte per affrontare idiche scatteranno venerdì 4 ottobre a Stoccarda, le due azzurre sono motivate a fornire il proprio determinante contributo alla squadra per andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due ragazze si divideranno i quattro attrezzi:sfoggerà il suo super esercizio alle parallele asimmetriche e ha in dote il doppio avvitamento al volteggio (portato anche agli ultimi Assoluti),è invece pronta a eseguire una grande prova al corpo libero dove al momento è la migliore delle azzurre.è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi mesi, ha aumentato notevolmente il livello delle proprie difficoltà alle parallele e al corpo ...

