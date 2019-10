Ghost Recon Breakpoint contiene microtransazioni pay-to-win

Siamo in diretta in compagnia di Ghost Recon Breakpoint : diretta a sorpresa per il nostro canale Twitch ufficiale, una diretta che è già online e che ci permette di dare un'occhiata da vicino a Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie in uscita il 4 ottobre.Per seguirci vi basterà collegarvi al nostro canale ufficiale Twitch o sfruttare il player che trovate in calce alla notizia. Ad accompagnarci alla scoperta del titolo sarà il nostro Lorenzo Mancosu, che non si risparmierà di certo ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con Ghost Recon Breakpoint nella nostra Road to Review : Tra pochissimo tornano le dirette di Eurogamer.it, in particolare anche oggi con la rubrica Road to Review e Ghost Recon Breakpoint.In compagnia di Gianluca Musso giocheremo al prossimo gioco della serie targata Ubisoft, a partire dAlle ore 17.Per seguirci, vi basterà collegarvi al nostro canale ufficiale Twitch:Leggi altro...

Ghost Recon Breakpoint : ecco tutto quello che si può acquistare con soldi reali : Le edizioni Ultimate / Gold di Ghost Recon Breakpoint sono ora disponibili online e lo è anche il negozio in-game.L'accesso anticipato di Ghost Recon Breakpoint è iniziato per chiunque sia riuscito a ottenere il codice in anticipo e per quelli che hanno scelto le più costose edizioni Gold e Ultimate del gioco.Il negozio di microtransazioni in-game è entrato in funzione proprio al momento del lancio e sembra che Breakpoint sia felice di vendervi ...

Alle 21 giochiamo a Ghost Recon Breakpoint nella nostra Road to Review : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con la rubrica Road to Review.IL protagonista della diretta di oggi sarà l'atteso gioco targato Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint, in arrivo tra pochissimo su PC e console.A partire dAlle ore 21 potrete seguire la diretta in compagnia di Gianluca Musso.Leggi altro...

Ubisoft alla Milan Games Week 2019 con le anteprime di Watch Dogs Legion - Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020 : Mancano ormai pochi giorni all'apertura delle porte di Milan Games Week powered by TIM, nona edizione della fiera che riunisce migliaia di appassionati di videogiochi. Ubisoft animerà la manifestazione con tre incredibili anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020. Scopriamo i dettagli nel comunicato.Il lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è alle porte e per l'occasione Ubisoft sarà presente ...

Ghost Recon Breakpoin : Ubisoft svela le migliorie apportate in vista dell'open beta : Tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare alla closed beta di Ghost Recon Breakpoint potranno rifarsi grazie all'open beta che si terrà la prossima settimana.Dopo il termine della precedente fase di testing, gli sviluppatori hanno esaminato i feedback dei giocatori e hanno apportate delle modifiche e delle migliorie al gameplay del gioco che saranno presenti già nella beta che si svolgerà tra pochi giorni. Tra le varie ...

Ghost Recon Breakpoint avrà un’open beta : i dettagli da Ubisoft : L'inizio del mese di ottobre sarà scandito dall'arrivo sulla scena videoludica di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft ispirata ai romanzi del celebre e compianto scrittore Tom Clancy. Un ritorno, quello del franchise, che verrà salutato in maniera particolarmente calorosa dai fan, visto il lavoro svolto dal team di sviluppo nel corso degli anni sull'ultimo capitolo reso disponibile, Ghost Recon ...

Ghost Recon Breakpoint : Arriva l’Open BETA : A poche settimane dal lancio di Tom Clancy’s Ghost Recon© Breakpoint, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer live-action con protagonista l’attore vincitore del Grammy, Lil Wayne, e diretto da David Leitch di Minted Content. Dopo la Closed BETA che si è tenuta dal 5 all’8 settembre, Ubisoft ha annunciato una Open BETA, che si terrà dal 26 al 29 settembre per Xbox One, PlayStation®4 e Windows PC e ...

Ghost Recon Breakpoint differente da Wildlands? Le parole degli sviluppatori : Siamo ormai al rush finale per l’atteso arrivo sugli scaffali di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della saga che trae ispirazione dai romanzi del compianto scrittore Tom Clancy, e chiaramente l’hype da parte della community dei fan non può che essere ai massimi livelli. Un fattore attesa che ovviamente gli addetti ai lavori non vogliono far altro che canalizzare il tutto al fine di spingere in alto le vendite e massimizzare ...

Ghost Recon Breakpoint offrirà centinaia di ore di gioco e moltissime missioni oltre alla campagna : L'unica critica che non può essere mossa ai giochi Ubisoft è la mancanza di contenuti. Quasi tutti i titoli della compagnia hanno grandi mondi aperti da esplorare, pieni di innumerevoli attività che possono offrire dozzine - se non centinaia - di ore di gioco. Il prossimo Ghost Recon Breakpoint è l'ennesimo titolo Ubisoft open world in arrivo, e potremo aspettarci che il suo mondo sarà pieno di attività.In un'intervista con Gamecrate, il ...

Ghost Recon : Breakpoint si presenta in un nuovo trailer : Ghost Recon: Breakpoint si mostra in un nuovo trailer pubblicato da Ubisoft, intitolato "What is Breakpoint?".Si tratta, com'è facilmente intuibile, di un trailer volto a darci una panoramica completa del titolo, incluse informazioni sulla storia, sulla co-op, sulla struttura delle missioni, sulla componente survival, sulle classi, sull'arsenale, sul PvP, sui contenuti post lancio e molto altro ancora.Insomma, nel caso in cui vogliate scoprire ...

Alle 19 saremo in diretta con la closed beta di Ghost Recon Breakpoint : Anche per oggi è in programma una delle imperdibili dirette di Eurogamer.it. Nello specifico questa sera ci focalizzeremo su un nuovo atteso titolo targato Ubisoft.Stiamo parlando di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie attualmente in closed beta.Come annunciato da Ubisoft in un comunicato ufficiale, "durante la closed beta (5 - 8 settembre), sarà possibile accedere a diverse zone dell'isola di Auroa e intraprendere missioni da ...

La closed beta di Ghost Recon Breakpoint è ora disponibile : Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie di Ubisoft, è in arrivo tra poco meno di un mese e punta ad essere un successore degno di Wildlands. Abbiamo già appreso abbastanza informazioni sul gioco, compresi i dettagli sui raid. Ma ora è arrivato il momento di provarlo perché la closed beta ha ufficialmente preso il via.Essendo una beta chiusa sarà disponibile per i giocatori che hanno prenotato il gioco, gli abbonati a UPLAY+, i ...