Ghiacciaio Planpincieux | Ortolani | “L’uomo per la prima volta è testimone diretto di un

Collasso del Ghiacciaio di Planpincieux : “Serve un monitoraggio costante per evitare il più possibile i danni” : “Quello che sta accadendo sul ghiacciaio di Planpincieux si inquadra in un fenomeno globale di cambiamento climatico e di riscaldamento del Pianeta con una riduzione progressiva del volume dei ghiacciai in tutta l’area Alpina. L’impatto della caduta del ghiacciaio dipende dalla conformazione della valle in cui il fenomeno si verifica. Naturalmente un Collasso istantaneo avrà sicuramente una ripercussione su tutto ciò che esiste ...

Crollo di 5mila metri cubi dal Ghiacciaio Planpincieux - sul massiccio del Monte Bianco : I tecnici della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione montagna sicura di Courmayeur hanno rilevato un Crollo di circa 5mila metri cubi dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, nella serata di ieri. “I crolli di piccola dimensione, compresi quelli da 5mila metri cubi, sono quasi insignificanti, benché visibili perché non correlati a una dinamica di accelerazione del movimento,” spiega Valerio Segor, ...

Allerta Monte Bianco - “una porzione del Ghiacciaio Planpincieux cadrà nei prossimi giorni” : Un blocco frontale di 27mila metri cubi (pari al 10% del totale) ha aumentato la velocità di slittamento a 90 centimetri al giorno. La sua grandezza però non preoccupa i glaciologi: "Sarà un evento limitato, che si arresta nel conoide immediatamente sotto il ghiacciaio e non avrà influenza sulle strade sottostanti"Continua a leggere

Monte Bianco - il Ghiacciaio di Planpincieux cade più velocemente : Accelera lo scivolamento della parte frontale del ghiaccio Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Già nei prossimi giorni potrebbe esserci un distacco di parte del ghiacciaio. Non dovrebbe avere gravi conseguenze. Non sarà il crollo da 250mila metri cubi paventato la scorsa settimana che scenderebbe interrompendo parte della strada comunale della Val Ferret. A staccarsi dovrebbe essere un blocco più piccolo, grande ...

Allerta Ghiacciaio Planpincieux - parte della massa accelera : cede di 60 cm al giorno : Una parte del ghiacciaio sul Monte Bianco in Valle D'Aosta sta slittando sempre più velocemente verso il basso tanto da aver raggiunto un movimento di circa sessanta centimetri ogni 24 ore. Si tratta di circa 27mila metri cubi di massa, pari a oltre il 10% del totale. La massa più grande invece continua invece a muoversi di circa 30-35 centimetri al giorno.Continua a leggere

Monte Bianco - “una porzione del Ghiacciaio Planpincieux accelera lo slittamento. Cadrà nei prossimi giorni - ma nessun pericolo” : La velocità di slittamento di una parte del ghiacciaio Planpincieux è aumentata fino a 60 centimetri al giorno. Si tratta del blocco frontale di circa 27mila metri cubi, pari al 10 per cento del totale dell massa di nevi perenni. Secondo i dati dei sistemi di monitoraggio radar, il blocco principale, più consistente, continua invece a muoversi di circa 30-35 centimetri al giorno. Il ghiacciaio del Monte Bianco, “in bilico” sulla Val ...

Il Ghiacciaio ?Planpincieux si sta spostando. Cosa dicono i primi dati : I primi dati forniti dal radar installato, questa mattina, a 2.200 metri di distanza dal ghiacciaio "confermano i valori di spostamento della massa di ghiaccio, pari a alcune decine di centimetri al giorno". È quanto hanno detto i tecnici della regione Valle d'Aosta con i rappresentanti della Fondazione Montagna sicura che, oggi, insieme al sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi e all'assessore alla difesa del suolo Stefano Borrello, hanno ...

Monte Bianco - allerta Ghiacciaio Planpincieux : «Scivola decine di centimetri al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...

Scioglimento del Ghiacciaio sul Monte Bianco : radar per sorvegliare il Planpincieux : Installato un nuovo sistema di monitoraggio: «Il ghiacciaio si sposta 35 centimetri al giorno». Chiuse le strade di accesso ed evacuata parte della val Ferret

Monte Bianco - in volo sul Ghiacciaio di Planpincieux. Iniziata installazione del radar : 250mila metri cubi in bilico sulla Val Ferret : Sono iniziate oggi le operazioni di installazione del radar per il monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret. Trasportato in elicottero a Courmayeur, i tecnici della Regione Valle d’Aosta stanno ora effettuando le operazioni preliminari per il posizionamento vero e proprio. Si tratta di una tecnologia, utilizzata già da una decina d’anni per il controllo di alcune frane, ...

Monte Bianco - allerta Ghiacciaio Planpincieux : “Già sciolti 2.500 m³ - scivola decine di cm al giorno” : Per monitorare la situazione è stato installato un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, la salute del ghiacciaio. Intanto il Ministro dell'Ambiente Costa lancia l'allarme: "Monte Bianco simbolo emergenza", e Legambiente ha in programma tre giorni (da venerdì 27 a domenica 29 settembre) di “veglie funebri per i ghiacciai italiani che stanno scomparendo”.Continua a leggere

Monte Bianco - “il Ghiacciaio scivola di alcune decine di centimetri ogni giorno” : i dati del radar installato per monitorare il Planpincieux : Il ghiacciaio si muove. Arrivano le prime conferme dal radar installato per monitorare il Planpincieux, porzione dei ghiacci perenni del Monte Bianco che rischia di crollare sulla Val Ferret: lo spostamento della massa è “alcune decine di centimetri al giorno”, ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d’Aosta, Davide Bertolo. Negli ultimi due giorni, intanto, come spiegato dal glaciologo Fabrizio Grillo ...

Allerta Ghiacciaio - già crollati 2.500 mc : “Il Plan Planpincieux scivola di decine di centimetri al giorno” : I primissimi dati forniti dal radar che monitora il ghiacciaio Plan Planpincieux confermano uno spostamento della massa di alcune decine di centimetri al giorno. Lo ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d’Aosta, Davide Bertolo. Le rilevazioni fornite dal radar appena installato sono compatibili con quelle del sistema di monitoraggio fotografico, operativo dal 2013, che ha indicato ieri uno spostamento giornaliero ...

Monte Bianco - allerta Ghiacciaio Planpincieux : «Già sciolti 2.500 metri cubi - scivola decine di centimetri al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...