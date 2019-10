Ghali | la chat privata con la mamma | “Lascia il lavoro | tra poco esce il nuovo disco e ho

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “, basta quel. Digli ciao è stato bello e ringraziali…Traile ho bisogno di te vicino a me…“. Così scrive su Whatsapp il rapperalla madre in unache lui stesso ha pubblicato su Instagram condividendola con i suoi fan. “Torna a casadai saluta le colleghe, digli che gli vuoi bene e che sto chiudendo ilalbum“, aggiunge il giovane cantante. Messaggi molto dolci e intimi che hanno entusiasmato i suoi fan che in tantissimi hanno appoggiato la sua richiesta nei commenti, consapevoli di quanto sia stretto il legame trae la sua. Lo stesso rapper ne aveva infatti parlato in un suo brano, “Ninna Nanna“, nel cui testo spiega tutta la sua riconoscenza e il suo affetto nei confronti della donna che l’ha cresciuto da sola dopo che il padre è stato arrestato e mandato ...

