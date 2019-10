Genova | attraversò con il rosso e motociclista morì | 74enne ora sotto accusa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nonostante il semaforo pedonale, unadi, R. C.,comunque la strada facendo cadere untrentenne, Federico Fontana. Il giovane, un carrozziere tifosissimo del Genoa residente tra Quinto e Nervi,su colpo. L'anziana, dopo un lungo ricovero in rianimazione, è statata di omicidio stradale. Per lei, il procuratore Giovanni Arena ha richiesto il rinvio a giudizio. L'incidente stradale L'incidente stradale è avvenuto lo scorso 19 gennaio a, lungo Corso Europa, nei pressi dello stadio Carlini, proprio all'altezza del supermercato Natura Sì. Il semaforo pedonale era ancora, ma ladecise di attraversare comunque. Come hanno ricostruito gli agenti della Municipale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica, Federico Fontana, che in quel momento sopraggiungeva a bordo del suo scooter (era diretto a ...

