Genk-Napoli 0-0 | le pagelle di CalcioWeb | centrocampo assente | Lozano fantasma FOTO

Un Napoli brutto e sprecone sbatte sul muro Genk : in Belgio finisce 0-0 [FOTO] : Genk-Napoli LIVE – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all'esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il Liverpool campione d'Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre.

Ombre azzurre anche a Genk : il Napoli non va oltre lo 0-0 : Il Napoli ha pareggiato 0-0 con i belgi del Genk, in una partita valida per il gruppo E della Champions League. Pali, traverse e poca convinzione regalano solo un punto alla squadra di Ancelotti che...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : partita incolore per i ragazzi di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Mario Rui 5,5, Callejon 5,5, Allan 5, Elmas 5,5, Fabian Ruiz 4,5, Lozano 4,5, Milik 5. All. Ancelotti 5. 20:50 Il Napoli questa sera non ha di certo espresso il proprio miglior gioco, l’atteggiamento non è stato dei migliori, dopo le varie occasioni sprecate nel primo tempo ci si aspettava una squadra molto più ...

Pagelle Genk-Napoli 0-0 - voti Champions League : malissimo Lozano e Fabian Ruiz : Dopo l’esordio con vittoria sui campioni in carica arriva una prestazione deludente per il Napoli in Champions League nella seconda giornata: i campani infatti escono con solo un pareggio dal campo del Genk. Napoli Meret, voto 6,5: un paio di parate importanti per il portierone del Napoli che si conferma in un ottimo stato di forma. Di Lorenzo, voto 6,5: destra o sinistra cambia poco per il terzino ex Empoli. Inizio di stagione super: ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : i ragazzi di Ancelotti non riescono a sbloccare il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Cartellino giallo per Fabian Ruiz, che è stato costretto a fermare un contropiede pericolosissimo. 77′ Provano a farsi sentire i tifosi del Napoli. 75′ Fallo di mano per Manolas, calcio di punizione per il Genk. 73′ Ha provato di destro Mertens, ma la difesa belga mura la qualunque. 71′ Arriva il terzo ed ultimo cambio per il Napoli: fuori Milik, dentro ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : difficoltà nel secondo tempo per i ragazzi di Ancelotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Seconda sostituzione per il Napoli. Mertens in, Elmas out. 57′ Callejon ha sprecato un rigore a porta vuota, il suo destro finisce di metri fuori, non ci voleva. 55′ Si riscalda Mertens, che dovrebbe essere il prossimo ad entrare. 53′ Arriva il nono corner per il Genk. 52′ La prima ammonizione del match è per il giapponese Ito. 50′ Conclusioni a raffica ...

