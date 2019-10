Gabo Márquez e il realismo magico di Pablito Rossi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il calcio moderno manca di epica, vive di immagini e non di immaginazione, il calciatore è un fenomeno (quasi) virale, inavvicinabile, soprattutto per i cronisti. Tutto avviene attraverso i like sui social, le dirette Facebook o in sbiadite conferenze stampa, nella comunicazione di un tutto che in realtà è un niente.Ai miei tempi, mille anni fa, parlavi con chi volevi, assistevi agli allenamenti sul campo e i giocatori avevano come unico filtro la segreteria del telefono fisso. Era il football dei poeti e dei prosatori pasoliniani, di Giovanni Arpino e dei suoi “bracconieri di storie e personaggi”, dei dribbling - come forma d’arte - degli “irregolari” Meroni e Vendrame. Il pallone non era arroganza o potere, ma meraviglia; dominavano le voci della radio e Gianni Brera trasformava Gigi Riva in Rombo di Tuono, così come Tex Willer ...