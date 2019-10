Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) E’ tutto veramente clamoroso nelcaso che coinvolge le finanze vaticane. Innazitutto è clamoroso il fatto che questa volta sia stato lo IOR (la cosiddetta banca vaticana) insieme al Revisore generale a denunciare al Promotore di giustizia i sospetti, che hanno portato alle perquisizioni (per acquisizioni di documenti e supporti informatici) presso alcuni uffici della primasezione della Segreteria di Stato e presso l’AIF (l’autorità per l’informazione finanziaria), cioè l’istituzione preposta al controllo dell’antiriciclaggio.C’è poi il fatto che oggi un articolo dell’Espresso ha reso noto che tra gliindagati (con divieto di ingresso in) c’è proprio il direttore dell’AIF, Tommaso Di Ruzza (genero dell’ex governatore di Banca d’Italia Antonio Fazio).Si è ...

HuffPostItalia : Fumo di Londra: il nuovo mistero Vaticano si chiama Grolux limited - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Fumo di Londra: il nuovo mistero Vaticano si chiama Grolux limited - maria_mcalabro : Fumo di Londra: il nuovo mistero Vaticano si chiama Grolux limited | L'HuffPost -