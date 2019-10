Fulmine colpisce casa a San Giustino Perugia | in fumo elettrodomestici

Calabria : Fulmine colpisce un bivacco a Santa Caterina - morto un operaio forestale : L'ennesima tragedia causata dai temibili fulmini si è consumata in Calabria, precisamente a Santa Caterina dello Jonio, in località Catarinella (CZ). Il 1 settembre due operai forestali si...

Maltempo a Siena - Fulmine colpisce campanile della chiesa di Santa Regina : danni [FOTO] : campanile della chiesa colpito da un fulmine nella serata di ieri a Siena. Il fulmine e’ caduto sulla cella campanaria della chiesa di Santa Regina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato i danni riportati dall’antica struttura. Per il pericolo di caduta dei detriti la chiesa e’ stata chiusa e l’area circostante interdetta al transito pedonale. L'articolo Maltempo a Siena, fulmine colpisce ...

Fulmine colpisce campo da Golf durante gara della FedEx Cup - feriti 6 spettatori [VIDEO] : Sei persone ferite, ma secondo i bollettini medici nessuna sarebbe in pericolo di vita, nel corso del terzo giro del Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 e della FedEx Cup, che si sta svolgendo all’East Lake GC (par 72) di Atlanta, in Georgia. Il maltempo ha costretto gli organizzatori alla sospensione del gioco attorno alle 16,15, ora locale, e poco dopo un Fulmine ha colpito un albero tra le buche 15 e 16 sotto il ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : un Fulmine colpisce un albero nei pressi del percorso - sei spettatori feriti e terzo giro interrotto : Si annuncia un’ultima giornata particolarmente intensa per il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto della corsa verso il titolo della FedEx Cup in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America). L’organizzazione è infatti stata costretta a sospendere il gioco intorno alle 16.15 (ora locale) per le avverse condizioni atmosferiche: una preoccupazione che si è rivelata ...

Maltempo estremo in Slovenia : pioggia e grandinate causano frane e esondazioni di torrenti - un Fulmine colpisce un ciclista italiano [FOTO e VIDEO LIVE] : Situazione complessa in Slovenia interessata dal forte Maltempo. pioggia e grandinate hanno interessato, nel pomeriggio, i comuni di Vuzenica e Muta causando esondazioni di torrenti e allagamenti in diverse zone. Al momento la tempesta si sta spostando dal bacino di Lubiana e dalla regione della Dolenjska a nord-est del paese. Si prevede che il tempo sarà piuttosto volatile durante la notte e domani. Nel pomeriggio, la zona di Slovenj Gradec, ...

Temporale nel perugino : Fulmine colpisce campanile chiesa di Mongiovino : Nella giornata di ieri un Temporale ha colpito la zona di Perugia, causando disagi e qualche danno. Nella località di Tavernelle, un fulmine ha centrato il campanile della chiesa di Mongiovino....

Rimini - Fulmine colpisce un’azienda agricola e scoppia maxi incendio : Un maxi incendio è scoppiato nel fienile di un'azienda agricola di Rimini, provocato dalla caduta di un fulmine al termine di un forte temporale. Dopo 12 ore, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, che si sono alzate alte e sono state visibili fino a Marina Centro. In salvo tutto gli animali ospitati nella struttura.Continua a leggere