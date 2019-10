Ftse Mib bersagliato dalle vendite | spread sopra 150pb

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Milano, 2 ott. (AdnKronos) – Giornata pesante per i listini europei, che terminano gli scambi con un vero e proprio tracollo. La Borsa di Milano chiude con ila 21.298,24 punti, -2,87% rispetto al dato precedente. Lo, spinto al rialzo dal clima di avversione al rischio, mette a segno un incremento del 7,6% a 152,8 punti base. Sell off anche sul resto delle piazze finanziarie: Londra perde il 3,23%, Parigi il 3,1% e Francoforte il 2,7%. Tre i grandi driver della giornata: gli indici del settore manifatturiero, le tensioni legate alla Brexit, con il premier Boris Johnson che ha presentato la sua ultima offerta, e la decisione del Wto di concedere agli Usa la possibilità di imporre dazi in Europa per la vicenda legata ad Airbus: anche se l’importo delle sanzioni sulle merci europee non è di entità particolarmente importante (7,5 miliardi su oltre 700 miliardi), a ...

