Francesca Dellera | che fine ha fatto il sex symbol dalla pelle di porcellana?

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Una vita privata che la tiene lontana dai riflettori e una bellezza senza pari,è impressa nella nostra memoria e contemporaneamente inaccessibile, lontana e misteriosa. La curiosità nei suoi confronti si risveglia ogni volta che passa un suo vecchio film in tv, o il 2 ottobre, quando un articolo o il calendario ci ricorda che è il suo compleanno (il 2 ottobre, per i più curiosi). Chehauna delle attrici più sensuali del cinema italiano (e francese), interprete dotata di una fisicità unica, che Natalia Aspesi definì «d'altri tempi», per quel «suo biancore soffice, carnale, di quelli che non si vedono più, essendo oggi la femminilità anche vistosa completamente asessuata, come vuole la televisione, come vuole la moda»?, in questo gioco tra ricordo e mistero è l’ultima delle grandi Dive italiane? NataCervellera, classe 1965, ...

jef_sotto : RT @telegnocca: tanti auguri di buon compleanno alla divina Francesca Dellera ?????????????? - MusicLoggionist : @VanityFair FRANCESCA DELLERA #Dellera #FrancescaDellera #cinema #Movie #Italy - MusicLoggionist : @TIME FRANCESCA DELLERA #Dellera #FrancescaDellera #cinema #Movie #Italy -