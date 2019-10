Fotovoltaico | sviluppate nanoantenne invisibili che non sprecano energia solare

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nanoparticelle porose fluorescenti che catturano e modificano l’della luce emessa dal Sole, come delle piccole antenne. Gli emitting porous aromatic frameworks (ePAF) sono il nuovo materiale sviluppato dall’Università di Milano-Bicocca per cercare di non sprecare neanche un raggio luminoso (un fotone per la fisica quantistica) prodotto dalla nostra stella. Il Sole irradia la Terra con un infinito spettro di frequenze elettromagnetiche, un arcobaleno di colori come violetto, blu, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso. Ogni colore corrisponde ad un fotone con diversa, e tutti possono essere raccolti per produrre elettricità. Le tecnologie fotovoltaiche attualmente in uso non sono però in grado di sfruttare tutto lo spettro, e nel migliore dei casi i dispositivi arrivano a raccogliere solo due terzi dei fotoni disponibili. Per rendere più efficienti i ...