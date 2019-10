Formula 1 | Binotto replica duramente alle velate accuse di Wolff | “valori anomali? Ecco

Formula 1 - penalità in arrivo per Vettel in Giappone? Mattia Binotto fa chiarezza dopo il guasto di Sochi : Il team principal è intervenuto nel post gara per analizzare il guasto occorso sulla Ferrari di Vettel, facendo chiarezza anche in vista del Gran Premio del Giappone Una possibile doppietta trasformatasi, in poco tempo, in un amaro terzo posto che lascia tanta delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Ferrari ha incassato il ritiro di Vettel per un problema alla centralina della MGU-K, ...

Formula 1 - Wolff stupito dalla doppietta di Sochi : “vittoria totalmente inattesa. Binotto? Ho già i miei problemi” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come si tratti di una vittoria inattesa, sottolineando però come la fortuna sia un fattore della Formula 1 Se gli avessero detto ieri dopo le qualifiche che la Mercedes avrebbe fatto doppietta a Sochi, probabilmente Toto Wolff si sarebbe lasciato andare ad una fragorosa risata. Photo4/LaPresse La realtà dei fatti invece parla di un trionfo del team di Brackley, figlio del problema avuto da Vettel ...

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Formula 1 - Binotto fa sognare i tifosi della Ferrari : “c’è un motivo ben preciso se abbiamo sviluppato la macchina” : Il team principal della Ferrari ha parlato della stagione attuale e della prossima, soffermandosi sui piloti e sugli obiettivi da raggiungere E’ un momento alquanto positivo per la Ferrari, tre vittorie consecutive e la possibilità di centrare un clamoroso poker in Russia, dove i rettilinei del tracciato di Sochi potrebbero favorire le monoposto del Cavallino. Lapresse Nonostante le note positive, nel box in rosso i piedi restano ben ...

Formula 1 - Binotto avverte la Mercedes : “impazienti di capire come si comporteranno a Sochi i nostri sviluppi” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista dell’appuntamento russo, sottolineando di essere impaziente di valutare la propria competitività Il fine settimana eccellente di Singapore è ormai alle spalle, la Ferrari si concentra adesso sul prossimo Gran Premio di Russia, arrivato alla sesta edizione. LaPresse Un circuito non propriamente favorevole al Cavallino, anche se i pronostici lasciano il tempo che trovano, come ...

Formula 1 - le vittorie non evitano la ristrutturazione : Binotto rifà il look al reparto motori della Ferrari : Il team principal della Ferrari sta riorganizzando il reparto motori in vista della prossima stagione di Formula 1 Il reparto motori della Ferrari si prepara a rifarsi il look, Mattia Binotto infatti sta dando il via ad un’opera di rinnovamento in vista della stagione 2020. Come anticipato da Leo Turrini, il team principal del Cavallino ha deciso di ricollocare Corrado Iotti alle Gran Turismo, dopo l’ottimo lavoro svolto sulla ...

Formula 1 - Leclerc snobba i complimenti di Binotto via radio : la reazione del team principal è stizzita [VIDEO] : La risposta del monegasco ai complimenti stizzisce Binotto, che mette fine alla conversazione con un eloquente: “punto!” La delusione per il secondo posto e l’amarezza per una terza vittoria mancata a causa della strategia scelta dalla Ferrari, costatagli il secondo posto a Singapore. Charles Leclerc non ha nascosto il proprio disappunto sia durante che dopo la gara, chiusa comunque in modo trionfale per il Cavallino con ...

Formula 1 - la rivelazione di Binotto dopo il Gp di Singapore : “abbiamo pensato di far passare Leclerc” : Il team principal è tornato sull’undercut che ha permesso a Vettel di balzare al comando davanti a Leclerc, rivelando di aver pensato allo scambio di posizioni L’episodio chiave del Gran Premio di Singapore è stato senza dubbio il pit-stop di Sebastian Vettel, che ha permesso al tedesco non solo di sopravanzare Lewis Hamilton, ma addirittura anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Una situazione che ha sorpreso anche il muretto ...

Formula 1 - Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc : “il suo sfogo via radio? A volte bisogna capire che…” : Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta da Vettel e Leclerc a Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico. Lapresse Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, un risultato davvero esaltante per Mattia Binotto che ...

Formula 1 – Il sorriso di Binotto : “pacchetto aerodinamico straordinario. Leclerc in fiducia - Vettel ha dimostrato di…” : Leclerc in pole position, Vettel terzo: la Ferrari sfiora la doppietta sul circuito di Singapore. Mattia Binotto guarda con fiducia alla gara di domani La Ferrari sfiora un’inaspettata doppietta a Singapore con Charles Leclerc nuovamente in pole position e Sebastian Vettel terzo, alle spalle di Hamilton. Nel post qualifica, Mattia Binotto si complimenta con i due piloti della Rossa e analizza così quanto visto in pista: “tanta ...

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Formula 1 – Festa Rossa a Maranello - Binotto si congratula : “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team” : Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza Giornata di Festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non ...