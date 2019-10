Fire | Ready | Aim dei Green Day accompagnerà il campionato americano di hockey

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), Aim deiDay farà parte del nuovo album in uscita il 7 febbraio 2020, e mentre ci consumiamo di mancate risate sulla battuta: "Settembre è finito, svegliateli", la squadra di Billie Joe Armstrong compare nel teaser del Wednesday Night, lo show sportivo settimanale che partirà dal 9 ottobre e sarà interamente dedicato all'nord. La band californiana, infatti, ha firmato un accordo della durata di due anni con la NationalLeague (NHL), una lega che include le formazioni didegli USA e di tutto il territorio, Aim deiDay sarà il brano di apertura della trasmissione sportiva che andrà in onda sulla NBC Sports Network. Nel teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale della NationalLeague vediamo la band impegnata a suonare sul ghiaccio, con immagini che alternano i...

