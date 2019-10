Fiction ROCCO SCHIAVONE 3 | su Rai 2 partono i nuovi episodi

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ci siamo, l’attesa è finita. Stasera, alle 21.15 su Rai 2, ricominciano le avventure del vice questore. Nato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato magistralmente da Marco Giallini, il personaggio dici terrà compagnia per quattro puntate. Avevamo lasciato alla fine della seconda stagione una situazione estremamente delicata per il nostro protagonista. Infatti, dopo il tradimento di Caterina Rispoli (Claudia Vismara) e il conseguente arresto dell’amico fraterno Sebastiano (Francesco Acquaroli),si è ritrovato ad essere sempre più solo. Le ferite dell’animo, causate dalla morte del suo grande amore, ovvero la moglie Marina (Isabella Ragonese), lo hanno trasformato sin nel profondo. Dopo gli eventi della seconda edizione, andati in onda nel novembre 2018, cosa succederà in questa terza stagione? Appuntamento quindi a stasera, non solo per scoprire ...

