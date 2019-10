Fedez scomparso da Instagram | Chiara Ferragni svela il mistero

Fonte : dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Che fine ha fatto? Se lo chiedono da giorni i fan dopo che il rapper èda. Are ilperò è stata. Il rapper e la moglie sono molto attivi sui social e documentano ogni momento della loro giornata. Dalle vacanze ai pranzi, passando per il relax sul divano,e lacondividono con i loro follower video e foto private. Negli ultimi giorni però il cantane sembravadae nessuno ne conosceva il motivo, almeno fino ad oggi quandoha deciso di rivelare cosa è accaduto. La fashion blogger ha postato suuno scatto che la ritrae mentre abbraccia il marito. “Mi manca il mio sexy– ha scritto-. È stato via una settimana per lavoro e probabilmente mancherà ancora un’altra settimana”. Non è chiaro quali siano i motivi di lavoro che stanno tenendolontano da ...

genovesergio76 : Fedez scomparso dai social, Chiara Ferragni svela il motivo e intanto gli prepara un regalo degno di uno sceicco - infoitcultura : Fedez scomparso dai social, Chiara Ferragni svela il motivo e intanto gli prepara un regalo degno di uno sceicco - m2o_radio : #Fedez scomparso dai social, #ChiaraFerragni svela il motivo e intanto gli prepara un regalo degno di uno sceicco..… -