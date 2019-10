Farmaci | caso oppioidi | J&J firma accordo per 20 | 4 milioni di dollari

Caso ranitidina - l’Ema chiede test du controllo su tutti i Farmaci : È la più grande operazione di verifica precauzionale sui farmaci: l’Ema (agenzia europea per i medicinali) ha ordinato una maxi procedura di controllo, dopo il rilevamento di un’impurità classificata come “probabile cancerogena”, la nitrosammina, che ha causato il ritiro da parte dell’Aifa (agenzia italiana del farmaco) dei lotti di ranitidina. tutti i medicinali autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono ora essere rivalutati, ...

Caso ranitidina - l’Ema chiede test su i tutti Farmaci in commercio : tutti i farmaci autorizzati al commercio nell'Unione Europea devono essere testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell'Aifa dei lotti di ranitidina. Lo ha richiesto l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali. Se vengono rilevate nitrosammine in uno qualsiasi dei medicinali - ha avvertito - i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono informare tempestivamente ...

Caso ranitidina : Ema chiede test su Farmaci per scongiurare rischio sostanze cancerogene : Il Caso ranitidina ha avuto un eco mediatico ben oltre il potenziale rischio a cui i consumatori potrebbero andrebbero incontro. Basti pensare che nel fumo di sigarette, oltre alle nitrosamine, ci sono numerose altre sostanza certamente cancerogene. In piccola quantità le nitrosammine sono normalmente presenti in diversi alimenti. Tuttavia le Agenzie operano a tutela della salute pubblica e per questo, dopo il Caso ranitidina, hanno deciso di ...

Caso ranitidina - l’Ema chiede test su tutti i Farmaci in commercio per precauzione : L’agenzia europea per i farmaci auspica controlli a tappeto per scongiurare il rischio nitrosammine, le sostanze potenzialmente cancerogene che hanno causato la sospensione dei farmaci a base di ranitidina e valsartan

Caso ranitidina - un punto sui Farmaci ritirati (e sulle fake news) : N-nitrosodimetilammina. È questo il nome della sostanza che ha spinto alcuni giorni fa l’Agenzia italiana del farmaco a disporre il ritiro di alcuni lotti di farmaci contenenti il principio attivo ranitidina, prodotti in India dalla Saraca Laboratories Ltd. Il motivo, appunto, è la presenza in alcuni di questi medicinali di un’impurità, la n-nitrosodimetilammina, classificata come “probabilmente cancerogena per ...

