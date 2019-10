Famiglia all’improvviso film stasera in tv 2 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

Famiglia all'improvviso è il film in tv mercoledì 2 ottobre 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. 

Famiglia all'improvviso film in tv: regia e cast
La regia è di Hugo Gelin. Il cast è composto da Omar Sy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Clémence Poésy, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis, Raphael Von Blumenthal.

Famiglia all'improvviso film in tv: trama
Samuel vive e lavora in una località turistica nel sud della Francia. Ha molta facilità nei rapporti umani, è un bell'uomo che si gode la vita senza grossi pensieri e senza avere responsabilità. Ma all'improvviso gli si presenta di fronte una donna che dice di essere la madre della bambina che ha tra le sue braccia. Forse è stata una avventura passeggera, ...

