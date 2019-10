Evasione | la cifra torna a salire Il rapporto del Tesoro | “Nel 2016 i soldi sottratti al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Mentre il governo Conte 2 studia un pacchetto di misure per ridurre il male storico dell’fiscale, le stime sull’ammontare del denaro sottratto ogni anno al fisco continuano ad aumentare. A testimoniarlo è l’ultima Relazione sull’economia non osservata e sull’fiscale e contributiva – anno 2019, allegata alla Nota di aggiornamento al Def approvata lunedì in consiglio dei ministri. I calcoli sono stati aggiornati ale il nuovo dato è di 109,1 miliardi mentre la media 2014-si gonfia a 109,67 miliardi. Contro i 107 miliardi stimati per il 2015, lache fino a ieri rappresentava il termine di paragone per valutare quanto sia ambizioso il piano dell’esecutivo che conta di recuperarne 7. La montagna dell’resta lievemente più bassa rispetto al 2014, quando secondo i calcoli del ministero dell’Economia ha toccato ...

AnnalisaChirico : Deficit sale, debito pure, la manovra si copre per 7 (presunti) mld da lotta a evasione (una tale cifra in1anno: ma… - borghi_claudio : @MarcoNarcisi1 Ma no, è proprio logica piddina purissima. È come mettere una tassa sull'evasione. 'Ogni cifra evasa… - _marlene1265 : RT @FQLive: #ULTIMORA Evasione, rapporto del Tesoro: 'La cifra torna a salire. Da 107 a a 109,7 miliardi di euro' -