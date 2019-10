Evasione fiscale e frode Inps | 6 arresti a Rimini

Evasione fiscale - Landini : “In questi anni si è affermata la logica che chi non paga la tasse è un furbo e chi le paga è un coglione” : “In questi anni si è affermata la logica che chi non paga la tasse è un furbo e chi le paga è un coglione, noi dobbiamo cambiare questo paradigma”. Parola di Maurizio Landini, segretario della Cgil, che questa mattina è intervenuto a un convegno sull’Evasione fiscale organizzato dal Silp nell’Aula Magna del Tribunale di Milano. “Oggi siamo di fronte a un nuovo governo – commenta Landini – le cose che ho sentito fino ad adesso non mi ...

Evasione fiscale - serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui conti correnti. “Rimuovere i paletti del Garante della privacy” : Per contrastare il fenomeno tutto italiano dell’Evasione di massa manca un tassello fondamentale. Sempre lo stesso, da molti anni: l’utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato e vanno controllati. “Oggi i dati sui conti correnti oggi sono praticamente inutilizzati a causa dei paletti ...

Bonus Befana e Cashback - l'ultima idea del governo giallo-rosso per diminuire l'Evasione fiscale : "Cashback". È questa la nuova misura che il governo giallorosso è intenzionato ad introdurre nella manovra 2020, proponendo di fatto un rimborso fiscale (probabilmente mese per mese) sugli acquisti effettuati con moneta elettronica, bancomat o carta di credito. Lo "scontò potrebbe attestarsi al 3% o

Evasione fiscale - dal 2000 non sono state riscosse cartelle per 909 miliardi : Lotta all'Evasione. Che bella espressione. L' abbiamo sentita pronunciare da qualunque governo sia passato negli ultimi trenta-quarant'anni. In nome della caccia ai furbetti del fisco sono aumenti i balzelli, poiché è passata la logica: prima si combatte il nero, poi si possono abbassare le imposte.

NADEF/ Gli scontri nel Governo nascosti dalla lotta all'Evasione fiscale : NADEF: oggi la Nota di aggiornamento del Def dovrebbe essere approvata dal Governo, dopo un weekend di trattativa nella maggioranza

L’Evasione fiscale - spiegata bene : Breve guida a chi, come e quanto evade le tasse e come si può fare perché non accada, ora che il governo sostiene che sia «il problema di tutto il sistema»

BANCOMAT E CARTE CONTRO L'Evasione FISCALE/ Ma in Italia l'86% dei pagamenti è cash : BANCOMAT e CARTE di credito CONTRO L'EVASIONE FISCALE: è questa la nuova idea del governo. Ma in Italia sarebbe una vera e propria rivoluzione

"La lotta all'Evasione fiscale non serve per le coperture economiche" - dice Tremonti : In un'intervista al Sole 24 Ore, l'ex ministro dell'Economia e delle finanze del governo Berlusconi, Giulio Tremonti afferma di essere rimasto molto colpito dalle parole usate dal premier Giuseppe Conte sull'intenzione – in materia di tasse, tassazione e fisco – di voler cambiare il costume degli italiani, perché gli richiama al tempo stesso Monti e anche Mussolini, “che poi aveva rinunciato”, perché dice Monti “è la via sbagliata”. Ma l'ex ...

Governo ultime notizie : bancomat e lotteria - il piano anti Evasione fiscale : Governo ultime notizie: bancomat e lotteria, il piano anti evasione fiscale Nei giorni scorsi, il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato un piano innovativo e profondo che contrasti l’evasione fiscale: un fenomeno che potrebbe far perdere allo Stato – secondo le stime – circa 110 miliardi di euro all’anno. Un tema lasciato in secondo piano dal Governo gialloverde ma che sembra diventare determinante per questa ...

Evasione fiscale e corruzione. Blitz antimafia tra Brescia e la Sicilia : Andrea Pegoraro Le indagini, tuttora in corso, hanno portato all'arresto di 70 persone e al sequestro di circa 35 milioni di euro. Le operazioni malavitose erano condotte dalla Stidda, associazione criminale attiva in varie province Siciliane Una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro. Sono i primi risultati di una maxi operazione che è in corso in varie province d’Italia. Come riporta Brescia Today, la Direzione ...

Evasione fiscale - Conte e Di Maio promettono il carcere per i grandi evasori. E il Pd tace : In Italia ci sono 8 milioni di poveri, fra cui un milione di minorenni; 4 milioni di disoccupati; 3 milioni di disabili, di cui una metà gravissimi, murati in casa dalle mille “barriere”; un milione di malati di Alzheimer o altre forme di demenza, del tutto abbandonati al sostegno, non solo economico, dei familiari; un numero imprecisato di immigrati clandestini in condizioni miserevoli. A fronte di questo esercito di diseredati c’è una nutrita ...

Conte lavora su manovra ed Evasione fiscale - partiti presentano conto : Mentre slitta l'approdo in Consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, il governo lavora sulla lotta all'evasione fiscale mentre i partiti della maggioranza iniziano ad avanzare le loro richieste. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appena rientrato da New York, ha convocato un vertice, durato circa tre ore, a cui hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro per i Beni culturali, Dario ...

Governo ultime notizie : Conte “chiedo patto contro Evasione fiscale” : Governo ultime notizie: Conte “chiedo patto contro evasione fiscale” Il primo ministro Giuseppe Conte prova a segnare il cammino dell’esecutivo giallorosso e parla di uno dei più importanti programmi per contrastare l’evasione fiscale. Il premier si è così esposto su uno dei temi più rilevanti e cruciali per uno Stato: la capacità di assottigliare la differenza tra il gettito fiscale potenziale e quello effettivamente incamerato. ...

Evasione fiscale - il piano di Conte per combatterla : bonus per chi emette scontrini : Allo studio un decreto legge fiscale che contiene misure urgenti di contrasto all'Evasione fiscale: tra le ipotesi c'è l'introduzione di meccanismi premiali per chi sua la carta di credito, per limitare l'uso del contante, e bonus per chi emette gli scontrini. In discussione anche la questione del carcere per gli evasori.Continua a leggere