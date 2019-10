Euro 2020 | qualificazioni | Italia-Grecia in tv su Rai 1 sabato 12 ottobre

Cuneo fiscale - nel 2020 il taglio porterà 500 Euro in più in busta paga : 40 Euro al mese. “Dal 2021 impegno a raddoppiare” : Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def a partire dal prossimo anno porterà, viste le scarse risorse a disposizione, un aumento in busta paga limitato a 500 euro all’anno. Circa 40 euro su base mensile. La misura riguarderà chi ha un reddito annuo sotto i 26mila euro lordi, dunque i circa 11 milioni di beneficiari del bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. Il calcolo, fatto questa mattina su Rai 3 dal vice ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo Europeo - sfida Serbia-Francia? Slovenia terzo incomodo : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley maschile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla vittoria agli Europei mentre l’Italia è scivolata in quinta posizione dopo l’eliminazione ai quarti di finale della rassegna continentale. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati degli ultimi due Europei, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che hanno ...

Pallanuoto - Euro Cup 20119-2020 : Ortigia ancora col Vouliagmeni - Miskolc per il Brescia : Urna poco favorevole alle formazioni italiane impegnate in Euro Cup di Pallanuoto: nei quarti di finale della seconda competizione continentale per squadre di club l’Ortigia ha pescato, così come accaduto nello stesso turno della scorsa edizione, i greci del Vouliagmeni, mentre il Brescia ha avuto in sorte gli ungheresi del Miskolc, che nei due turni preliminari hanno battuto sia il Posilipo che l’Ortigia. Andata a Siracusa e Brescia ...

Nel 2020 Imola ospita la finale Europea GT4 : Nel 2020 l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola nel weekend 31 ottobre-1 novembre ospiterà la finale europea del GT4. Organizzata dalla SRO Motorsport, sotto l’egida FIA, vedrà al via una selezione dei migliori equipaggi che avranno preso parte ai vari campionati GT4 in Europa. In pista si sfideranno vetture di alto profilo tecnico […] L'articolo Nel 2020 Imola ospita la finale europea GT4 sembra essere il primo su ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : perché l’Olimpia Milano può (finalmente) credere nei playoff : Giovedì sera (ore 20.30) a Monaco di Baviera contro il Bayern comincerà il cammino europeo dell’Olimpia Milano. Una stagione di Eurolega che si apre con grandi prospettive per l’Armani Exchange, che dopo la rivoluzione di quest’estate sogna di essere finalmente protagonista fuori dai confini italiani, centrando l’obiettivo dei playoff, che la squadra ha sempre mancato nelle ultime stagioni. Il progetto firmato Ettore ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : come vederla in tv e streaming. La guida completa : L’attesa è finita, si comincia. Domani, infatti, rincomincerà il grande spettacolo dell’Eurolega 2019-2020, la massima competizione europea che vede impegnati tutti i club più forti del vecchio continente in un campionato dal valore stellare. Tutti i grandi giocatori che fanno la storia sono pronti ad animare di nuovo questa sfida che sta lentamente prendendo contorni epici. L’Italia si presenterà al via ancora una vola ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : comincia l’avventura Europea di Trento. La Dolomiti impegnata con il Galatasaray : comincia domani l’avventura delle squadre italiane in campo europeo. La prima a scendere in campo sarà la Dolomiti Energia Trento, impegnata nel primo turno dell’Eurocup 2019-2020. La squadra di coach Nicola Brienza affronterà in casa i turchi del Galatasaray in una sfida che può già dare indicazioni importanti in un gruppo D equilibrato e che vede la presenza di due squadre come Unicaja Malaga e Buducnost che arrivano da un passato ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : il calendario - le date e tutte le partite dell’Olimpia Milano. Programma - tv e streaming : Comincia da giovedì l’Eurolega 2019-2020 per l?Olimpia Milano, attesa da un format un po’ più lungo rispetto al precedente, con 34 partite di stagione regolare a causa della partecipazione di due squadre in più. Nonostante la perdita di Mike James, l’arrivo di Ettore Messina in panchina ha portato sotto il Duomo tre elementi di grandissimo valore: Shelvin Mack, proveniente da una lunga carriera NBA, Sergio Rodriguez, uno dei ...

Bonus busta paga 2020 tra 750 e 900 Euro : quando potrebbe arrivare : Bonus busta paga 2020 tra 750 e 900 euro: quando potrebbe arrivare Tra i principali punti chiave della prossima Manovra si annovera anche un Bonus busta paga, ovvero il taglio delle tasse sul lavoro e, conseguentemente, l’aumento dello stipendio in busta paga per i lavoratori dipendenti. I rumors delle ultime ore parlano di una partenza ritardata, con il taglio al cuneo fiscale che partirebbe da giugno, e di conseguenza anche gli aumenti ...

Calendario Eurolega basket 2019-2020 : tutte le date e il programma dalla regular season ai play-off : Sta per cominciare la stagione 2019-2020 di Eurolega, con due squadre e alcune partite in più, per un totale di 34 incontri che coinvolgeranno tutte le 18 partecipanti. Difende il titolo il CSKA Mosca, che ha consolidato con la finale di Vitoria-Gasteiz nel 2019 contro l’Anadolu Efes Istanbul il ruolo di seconda maggior vincitrice della competizione europea di tutti i tempi, dietro al solo Real Madrid, che ha vinto in dieci occasioni. ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Bayern Monaco-Olimpia Milano. Programma - orari e tv : Giovedì sera (ore 20.30) comincerà il cammino europeo dell’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina partirà da Monaco di Baviera, dove sfiderà il Bayern nella prima giornata di Eurolega. Un esordio subito importante per Milano, che deve riscattare immediatamente la clamorosa sconfitta casalinga di ieri contro Brescia. Ettore Messina si aspetta sicuramente una reazione da parte della sua squadra e potrà probabilmente contare su Luis ...

Wolfsberger-Roma - Europa League 2019-2020 : programma - orari e tv : Si giocherà giovedì prossimo, 3 ottobre, alle 18.55 alla UPC Arena di Graz l’incontro di Europa League tra la Roma e gli austriaci del Wolfsberger. Per entrambe le squadre si tratta del secondo incontro del Gruppo J della fase a gironi della seconda coppa europea per club più importante, nel primo, giocato il 19 settembre, i giallorossi hanno travolto per 4-0 i turchi dell’Istanbul Basaksehir, mentre gli austriaci con lo stesso punteggio hanno ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2020 : Italia massacrata dall’Ungheria - le azzurre cedono 30-10 : Un autentico massacro quello che si consuma al Pala Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, dove la Nazionale Italiana di Pallamano femminile cede senza appello per 30-10 all’Ungheria, nel secondo turno della fase a gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’equilibrio regge infatti solamente fino al 2-2, prima di un allungo delle magiare, con un parziale di 14-2, fissando il punteggio sul 16-4 al termine del primo tempo, dove ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : sconfitta indolore per l’Ortigia con il Miskolc : Una sconfitta indolore, visto che la qualificazione ai quarti di finale era già arrivata ufficialmente ieri. Si chiude il girone di Euro Cup di Pallanuoto per l’Ortigia: i siciliani hanno sfiorato l’impresa contro il Miskolc, venendo battuti di misura per 12-11. Migliore in acqua è Napolitano, con tre reti. Miskolc-ORTIGIA 12-11 (2-4, 4-2, 3-4, 3-1) Miskolc: Csoma, B. Banicevic, Krijestorac, Hornyak, A. Nagy 4, Manzi 1, Vadovics 2, Bedo, ...