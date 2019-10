Equitazione | Jumping Nations Cup Finals Barcellona 2019 | in sette per un pass olimpico

Equitazione - Jumping World Cup 2019-2020 : i convocati dell’Italia per le prime quattro tappe. Sette azzurri a Verona : Sta ormai per concludersi la Nations Cup e l’Equitazione, settore salto ostacoli, è pronta a tuffarsi nella nuova stagione della Jumping World Cup, che scatterà il 16 ottobre ad Oslo in Norvegia. Il selezionatore Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per le prime quattro tappe della manifestazione, con ben Sette azzurri presenti all’appuntamento di Verona, in programma dal 7 al 10 novembre. Di seguito l’elenco completo ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Lorenzo De Luca è terzo nel Gran Premio individuale - ma brillano tutti gli italiani : Ottimo bottino per l’Italia del salto ostacoli anche nel Gran Premio individuale della tappa di Nations Cup di Dublino: in Irlanda gli azzurri dopo il secondo posto della gara a squadre di venerdì oggi si comportano molto bene anche nella gara più importante di giornata, con il terzo posto di Lorenzo De Luca, ma arrivano anche il nono di Massimo Grossato, il decimo di Paolo Paini ed il tredicesimo di Emilio Bicocchi. Unica nota stonata il ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Italia seconda alle spalle della Gran Bretagna - centrate le Finali di Barcellona : L’ultima tappa della Jumping Nations Cup a Dublino, in Irlanda, regala il colpo di coda della Gran Bretagna, che vince la prova e per soli cinque punti si qualifica alle Finali di Barcellona, in programma ad inizio ottobre, con in palio un pass per le Olimpiadi approfittando del passo falso dell’Olanda, soltanto quinta oggi, che resta esclusa assieme a Germania ed Austria. Per l’Italia si trattava praticamente di una formalità ...