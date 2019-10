Entro il 2030 fino a 60 terapie geniche | sfida per il Ssn

La Corporate Diplomacy al cEntro dell’incontro di domani all’Oasi 2030 di Milano : Un nuovo appuntamento all’Oasi 2030 di Milano, il giardino nel centro di Milano, gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, creato per parlare di scienza, ambiente, comunicazione, Lunedi` 30 settembre, alle ore 18, si parlerà di Racconti di Corporate Diplomacy. Si tratta della presentazione del volume Corporate Diplomacy. Perche´ le imprese non possono piu` restare politicamente neutrali (Egea Editore). Intervengono Vittorio Cino (European ...

Ikea ecosostenibile - Entro il 2030 produrrà più energia rinnovabile di quanta ne consuma : L’ecosostenibilità è di grande attualità, e grandi aziende come Amazon e Google non sono le uniche a investire nelle energie rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2. L’ultima in ordine di tempo a investire in questo senso è Ikea, che ha annunciato che dal 2030 “produrrà più energia” di quanta ne consumerà. La nota azienda svedese scrive nella nota ufficiale che è consapevole del fatto che “la responsabilità di Ikea si ...

Clima - la Germania fa sul serio : 54 miliardi Entro il 2023 - 100 Entro il 2030 : La Germania fa sul serio nella lotta contro il cambiamento Climatico: il governo tedesco si è impegnato per 54 miliardi di euro entro il 2023, e 100 miliardi entro il 2030, per finanziare un robusto piano di tutela dell’ambiente. Le cifre sono contenute nel pacchetto di misure salva-Clima concordate all’interno della Grosse Koalition. La somma dei 50 miliardi sarà resa disponibile entro il 2023, rende noto ancora la Sueddeutsche ...

Enel ridurrà del 70% le emissioni di gas a effetto serra Entro il 2030 : Enel si impegna a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, rispetto ai valori del 2017, confermandosi quale early adopter dell’obiettivo di riduzione delle emissioni in linea con l’aggiornamento dell’aprile 2019, certificato dalla Science Based Targets initiative (Sbti). Lo rende noto il gruppo energetico italiano. Enel si è inoltre impegnata a ridurre del 16% le proprie emissioni indirette ...

Report Sostenibilità 2018 HBG Gaming - Gioco responsabile e Agenda 2030 al cEntro del progetto : HBG Gaming ha finalmente presentato il rapporto di Sostenibilità 2018 tra Gioco responsabile, innovazione, digital innovation ed impatto sociale. Nella

“Oasi 2030? : un giardino nel cEntro di Milano per parlare di scienza - ambiente - comunicazione - gestito dall’Università di Pavia e dal WWF : Dopo l’inaugurazione dello scorso 4 luglio, “Oasi 2030” inizia le sue attività. Un giardino segreto nel centro di Milano, tecnologico e naturalistico insieme, pensato per accogliere laboratori, conferenze, esperienze aperte al pubblico sui temi dell’agenda ONU 2030, sulla sostenibilità (sociale e ambientale). Dedicato agli adulti, agli studenti e anche ai bambini, lo spazio sarà gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, con un calendario ...