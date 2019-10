Enjoy | le nuove frontiere del porno raccontate in ‘Pornografia 2 0’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Dopo aver scandagliato il mondo del lusso e della droga,di Peter Gomez racconta da una prospettiva nuova il fenomeno del, indagando a fondo tra le follie di questo business. In “Pronografia 2.0” (2 episodi da 90’), in onda sul Nove venerdì 4 e venerdì 11 ottobre alle 23, il giornalista e direttore affronta un viaggio nella nuova frontiera delamatoriale. Nel 2017 PornHub, il sito digratuito più seguito al mondo, è stato visitato dagli utenti più di 27 miliardi di volte. Viviamo nel secolo dele la fruizione di questo materiale attraverso la rete è dilagata in ogni parte del globo. Gomez ci racconta chi sono idivi di nuova generazione che spopolano in rete come Max Felicitas (da molti definito il nuovo Rocco Siffredi), Lady Muffin e Tommy a Canaglia, e la trans Efe Bal. Non si parlerà solo del presente e del futuro, ma anche di icone del passato come ...

