Eni | da inizio piano buy back acquistate 15 | 98 mln azioni | lo 0 | 44% capitale

Francesca De André collassa poco prima dell'inizio di Live non è la D'Urso : «Non riusciva a rinvEnire - è stata portata in ospedale» : Francesca De Andrè si è sentita male pochi minuti prima del programma. Ci sono stati dei veri attimi di paura poco prima dell'inizio di Live non è la D'Urso quando la De...

Francesca De André collassa poco prima dell’inizio di Live non è la D’Urso : «Non riusciva a rinvEnire - è stata portata in ospedale» : Francesca De Andrè si è sentita male pochi minuti prima del programma. Ci sono stati dei veri attimi di paura poco prima dell’inizio di Live non è la D’Urso quando la De Andrè si è sentita male e ha collassato poco prima dell’inizio del programma. La figlia del noto cantante è stata portata via in ambulanza. In apertura di puntata Barbara spiega cosa è successo: «Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all’esterno del ...

Serbia-SlovEnia oggi - Finale Europei volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 29 settembre si gioca Serbia-Slovenia, Finale degli Europei 2019 di volley maschile: le due squadre si contenderanno il titolo continentale all’AccorHotels Arena di Parigi. La Serbia allenata da Boban Kovac ha sconfitto la Francia padrona di casa in semiFinale e va a caccia del terzo trionfo della sua storia mentre la Slovenia di coach Alberto Giuliani, dopo aver confezionato due imprese da urlo contro Russia e Polonia, ...

SlovEnia-Polonia oggi - Semifinale Europei volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 scenderanno in campo Slovenia-Polonia nella prima Semifinale degli Europei 2019 di volley. Se per i polacchi potevano essere inserite alla vigilia tra le squadre favorite alla vigilia, la stessa cosa non vale per gli sloveni che sono la più grande sorpresa della competizione continentale. I ragazzi di Heynen sono stati un vero e proprio rullo compressore. Hanno vinto le sette partite giocate agli Europei lasciando per ...

Definizione e diagnosi dei disturbi congEniti della glicosilazione : Le coppie che stanno progettando di avere un bambino possono verificare, sin da prima del concepimento, se esistono rischi di trasmissione di malattie genetiche ai propri figli sottoponendosi a un test genetico preconcepimento. Alcune malattie genetiche sono recessive, ovvero si manifestano quando viene ereditata doppia copia del gene mutato, e possono essere anche rare, poiché il loro tasso d’incidenza nella popolazione è molto basso. I ...

Russia-SlovEnia - Europei volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena il secondo quarto di finale degli Europei di volley 2019 tra Russia-Slovenia. Un match che vede i ragazzi di Sammelvuo decisamente favoriti. I russi sin qui sono sembrati un rullo compressore visto che hanno vinto tutte le partite disputate. La Russia ha asfaltato negli ottavi della massima manifestazione europea la Grecia con un netto 3-0. La squadra di Alberto Giuliani ha superato per 3-1 un avversario ...

Eni : da inizio piano buy back acquistate 13 - 859 mln azioni per 195 - 5 mln euro : Roma, 11 set. (AdnKronos) – Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 2 e il 6 settembre 1.168.564 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,725063 euro per azione, per un controvalore complessivo di 16.038.614,81 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea di Eni del 14 maggio 2019. Dall’inizio del programma, Eni ha acquistato 13.859.811 azioni ...

Italia-ArmEnia oggi in tv : orario d’inizio - canale e streaming. Il programma completo : oggi, giovedì 5 settembre, ore 18 – Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan, la Nazionale di Roberto Mancini affronterà il quinto impegno delle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. La rivale sarà l’Armenia e la trasferta non sarà delle più semplici. Al di là del blasone dei rivali, sono gli aspetti interni a tenere banco. Il primo punto all’ordine del giorno è, infatti, la condizione fisica. E’ un tema che si ripete ...

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte maltempo già tra DomEnica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...

Eni : da inizio piano buy back acquistate 11 - 492 mln azioni : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Dall’inizio del programma di buy back, Eni ha acquistato 11.492.031 azioni proprie (pari allo 0,32% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 163.333.567,95 euro. Lo rende noto il gruppo petrolifero italiano precisando che a seguito degli acquisti effettuati fino al 23 agosto 2019, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene n. 44.537.228 azioni proprie pari ...

Italia-SlovEnia oggi - Europei volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 27 agosto si gioca Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Alle ore 21.00 le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare la compagine balcanica in un incontro che sulla carta non dovrebbe avere storia, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo dopo aver liquidato Portogallo, Ucraina, ...

LIVE Italia-SlovEnia - Europei volley femminile 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Dopo la brillante vittoria nello scontro diretto con il Belgio, la Nazionale italiana di volley femminile prosegue il proprio percorso agli Europei 2019 in corso di svolgimento tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. La formazione allenata da Davide Mazzanti andrà a caccia del quarto successo consecutivo contro la Slovenia, in una sfida da vincere assolutamente prima del confronto con la Polonia che chiuderà la prima fase delle azzurre. Il ...

Vuelta a Espana 2019 in tv oggi (25 agosto) : seconda tappa BEnidorm-Calpe. Orario d’inizio e su che canale vederla : Proseguirà oggi, domenica 25 agosto, l’edizione 2019 della Vuelta a España, con la seconda tappa, la prima in linea: saranno 199.6 i km della frazione tra Benidorm e Calpe. Partenza alle ore 12.20, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 17.19 (media di 40 km/h) e le 17.52 (media di 36 km/h). La seconda tappa della Vuelta a España 2019 sarà trasmessa su Eurosport 1 dalle ore 15.00, che offrirà una copertura completa della corsa in ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Seconda tappa BEnidorm-Calpe in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : Dopo la cronometro a squadra inaugurale caratterizzata dalle cadute di Fabio Aru (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e la conquista della prima Maglia Rossa da parte Miguel Angel Lopez (Astana), la Vuelta a España 2019 prosegue con la prima frazione in linea e una giornata già decisamente promettente dal punto di vista dello spettacolo. La Seconda tappa infatti porterà il gruppo da Benidorm a Calpe (199.6 km) con un tracciato piuttosto ...