Energia | Patuanelli | ‘obiettivo è ridurre sensibilmente costo bollette’

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo del Governo èildelle bollette per i cittadini e le imprese”. Ad affermarlo è il ministero dello Sviluppo economico, Stefano. “La politica per la transizione energetica su cui è impegnato il Governo – sottolinea ancora il ministero – porterà nel lungo termine ad un sistema energetico più virtuoso sotto il profilo dell’emissione di Co2, più sicuro per effetto della riduzione dei consumi, dell’aumento delle energie rinnovabili e della riduzione della dipendenza dalle fonti esteri e più stabili sotto il profilo di prezzi perché riduce il peso delle fonti di esportazioni che sono alla base attualmente delle variazioni dell’andamento delle bollette”.“E’ intenzione del Governo – sottolinea ancora– accelerare ...

