Emiliano Sala | il Cardiff ricorre contro il pagamento della prima rata

Emiliano Sala - Fifa obbliga il Cardiff a pagare 6 milioni di euro al Nantes per l’acquisto del calciatore morto nell’incidente aereo : La Fifa ha stabilito che il Cardiff dovrà pagare al Nantes 6 milioni di euro per l’acquisto di Emiliano Sala, il giocatore argentino morto lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo proprio mentre stava raggiungendo la città gallese dopo l’ufficialità del suo trasferimento al club della Premier League. I 6 milioni di euro corrispondono alla prima rata della somma complessiva dovuta dal club gallese alla società francese in base all’accordo ...

Svolta nelle indagini sulla morte del calciatore Emiliano Sala : Il calciatore argentino Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson sarebbero stati avvelenati da elevati livelli tossici di monossido di carbonio, prima che il loro aereo si schiantasse nella Manica. Lo rivela un rapporto della Air Accidents Investigations Branch (AAIB), la struttura investigativa del Dipartimento dei Trasporti britannico, che ha la responsabilità di analizzare ogni tipo di incidente aeronautico avvenuto nel Regno Unito. La ...

