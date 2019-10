Emergenza rifiuti | i presidi di Roma minacciano chiusura delle scuole

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) "L'è al limite ormai, si sta aggravando giorno per giorno, ed è tanto più grave davanti alle, dove i nostri bambini e ragazzi si trovano cumuli di spazzatura che sono potenziale veicolo di infezioni. Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche, anche per arrivare alladegli istituti". Lo dice all'Agi Mario Rusconi, presidente dell'associazione(Anp) del Lazio, nel giorno dell'allarme dell'ordine dei medici sull'sanitaria legata ainella Capitale. "Noi non possiamo chiudere leautonomamente - spiega Rusconi - ma possiamo chiamare gli ispettori della Asl, e credo che in molti casi ci siano i presupposti per lacautelativa. Stiamo già chiedendo ai colleghi di tuttadi segnalarci la loro situazione e le condizioni diche riscontrano, proprio ora è in ...

