Eleonora Cadeddu di un medico in famiglia insegno teatro ai bambini

Caterina Balivo nel suo salotto pomeridiano ha avuto come opsite Eleonora Cadeddu ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il successo di 'Un medico in famiglia', in cui interpretava Annuccia Martini: "Sono cresciuta. Ho studiato recitazione. Sono diplomata. Non si finisce mai di imparare. insegno teatro ai bambini nelle scuole. Studio lingue all'università. Parlo già due lingue". L' attrice, figlia di mamma altoatesina e papà

Che fine ha fatto Eleonora Cadeddu - Annuccia di Un Medico in Famiglia : Ospite di Vieni da Me, Eleonora Cadeddu, la mitica Annuccia di Un Medico in Famiglia, si racconta. Era 1998 quando andò in onda la prima puntata della fiction che ha tenuto compagnia ai telespettatori per ben dici stagioni. Una serie amatissima con protagonisti il Medico Lele Martini, il dolce nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, e i suoi nipoti: Maria, Ciccio e Annuccia, la piccola di casa. A interpretarla Eleonora Cadeddu che è arrivata ...

