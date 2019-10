Editoria | crisi al Giornale di Sicilia | un tavolo alla Regione

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Unna per affrontare la situazione critica deldi. In un incontro che si è svolto oggi presso la sede dell’assessorato regionale al Lavoro, sono emerse le prime proposte per il rilancio della storica testata attraverso il potenziale delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A darne notizia è la Slc Cgil Palermo che, dopo la firma dell’accordo che ha prorogato a dicembre la cig a zero ore per i poligrafici scongiurando i licenziamenti, si è fatta promotrice di questo incontro, a cui hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone e il suo staff, il direttore deldiAntonio Ardizzone, il vicedirettore Marco Romano e il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso. “L’Slc da tempo sostiene che c’è ...

