È morto Giorgio Squinzi | storico Presidente di Mapei e patron del Sassuolo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Lutto nel mondo dello sport: in serata è scomparsodele amministratore unico di, storica azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937 che fu un grandissimo sponsor di ciclismo per dieci anni.di Confindustria dal 2012 al 2016, ci ha lasciato a 76 anni in seguito a un peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo ed è spirato all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane. Con ladi ciclismo vinse tutto, poi si disimpegnò dal mondo del ciclismo e acquistò il, la squadra del paese in cui ha sede la sua azienda, portandolo dalla Serie C2 alla Serie A e togliendosi anche la soddisfazione di battere il Milan, formazione di cui è sempre stato tifoso. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

