È morto Giorgio Squinzi | patron di Mapei e presidente del Sassuolo 

Giorgio Squinzi morto : aveva 76 anni. Ex presidente Confindustria - era proprietario di Mapei e del Sassuolo calcio : E’ morto questa sera a Milano Giorgio Squinzi , l’ex presidente di Confindustria , amministratore unico di Mapei , azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937, e proprietario del Sassuolo calcio . Squinzi , 76 anni, era malato da tempo. L'articolo Giorgio Squinzi morto : aveva 76 anni. Ex presidente Confindustria , era proprietario di Mapei e del Sassuolo calcio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dramma in centro - travolto mentre passeggia con figlio : papà Giorgio è morto : Tragedia sabato sera in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno (Caserta) - dove è morto Giorgio Galiero 34 anni, illeso il figlio, è sotto shock. passeggia con il figlio di sei anni e viene travolto e ucciso da un’auto pirata. E’ la tragedia accaduta sabato sera vicino Caserta, dove un 34enne, Giorgio Galiero, è deceduto in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno, mentre il bambino che l’uomo temeva per mano ...