Due anni dopo il referendum catalano la crisi spagnola non si arresta

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Duefa Barcellona sembrava in guerra. Gli elicotteri volavano bassi, colonne di mezzi attraversavano la città trasportando gli oltre 10.000 agenti che per settimane avevano atteso nel porto, su una nave da crociera italiana con enormi disegni di Titti e Gatto Silvestro.Era il giorno in cui si è tenuto il “” sull’indipendenza catalana, un atto senza più nessun valore legaleche il Tribunale Costituzionale ne aveva sancito l’illegalità, che il governo di Madrid del premier Mariano Rajoy decise che non si sarebbe dovuto tenere, scatenando per questo una dura repressione che i media internazionali riportarono in tutta la sua, inutile, violenza.Quel primo ottobre del 2017 fu la rappresentazione di unasenza precedenti nella quale una classe dirigente irresponsabile e bugiarda, a Barcellona come a Madrid, ha ...

