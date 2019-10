Dopo il taglio dei parlamentari il vincolo di mandato | basta amputare la Costituzione

Voto ai 16enni - Di Maio : “Presenteremo una proposta di legge costituzionale. Dopo taglio parlamentari pensare a vincolo di mandato” : Il Movimento 5 stelle intende presentare una legge costituzionale per estendere il diritto di Voto anche ai 16enni. Dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta, rilanciata da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, adesso è Luigi Di Maio ad annunciare il deposito della norma in Parlamento. “Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni. Il Voto ai sedicenni si farà. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge costituzionale ...

Sardegna - l’azienda di armi Rwm verso il taglio di 160 posti di lavoro Dopo lo stop all’export in Arabia e Yemen. Operai : “No a riconversione” : Sì agli ammortizzatori sociali e al dialogo col Governo, ma nessun assenso a generiche riconversioni della produzione che rischiano di sfociare in fallimento in un territorio povero, già provato da una lunga crisi mineraria e industriale. È questo l’esito dell’assemblea dei lavoratori Rwm, riuniti per oltre due ore subito dopo l’annuncio dei vertici aziendali di un drastico ridimensionamento del personale che entro novembre dovrebbe portare al ...

Taglio parlamentari - ddl sarà esaminato dalla Camera Dopo il 25 settembre. Calendario sarà fissato Dopo la nomina dei sottosegretari : La legge per il Taglio dei parlamentari sarà esaminata a Montecitorio almeno dopo il 25 settembre. L’assemblea dei capigruppo alla Camera, in attesa della nomina di sottosegretari e viceministri, ha stabilito che l’Aula si riunirà solo martedì 17 e mercoledì 18 settembre con la discussione generale su quattro ratifiche di altrettanti trattati internazionali. Entro la fine del mese, presumibilmente il 25, si terrà una nuova capigruppo ...

Juventus - Emre Can Dopo il taglio dalla lista europea : 'È stata una cosa scioccante' : Ieri sera la Juventus ha annunciato i nomi dei giocatori che potranno partecipare alla fase a gironi della Champions League. Maurizio Sarri ha escluso Giorgio Chiellini, Emre Can e Mario Mandzukic. Il tedesco non ha preso bene questa decisione e questa mattina ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti....Continua a leggere

Matteo Salvini - il calendario lo impicca : il taglio ai parlamentari non si può fare Dopo la sfiducia a Conte : Matteo Salvini ha perso la prima battaglia parlamentare dopo il "no" in Senato sulla proposta di votare la sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto. I tormenti per il vicepremier non finiscono qui. Quello che il centrodestra teme di più è un'ipotetica alleanza M5s-Pd, che sta prendendo sempre più pied

Crisi - il piano di Salvini : taglio dei parlamentari e andare subito Dopo al voto : L'intervento del Vice Presidente del Consiglio nel dibattito tenutosi ieri sera al Senato ha spiazzato il Movimento Cinquestelle ed il Partito Democratico. Prendendo la parola in rappresentanza della Lega durante il dibattito che precedeva la decisione di votare per calendarizzare l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dichiarato la disponibiltà del carroccio a votare a favore della riduzione dei parlamentari. La modifica ...

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma Dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

Casaleggio : “Salvini gioca d’azzardo con la vita degli italiani. Al voto prima possibile - ma Dopo il taglio dei parlamentari” : “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”. Nelle ore concitate che accompagnano l’apertura della crisi di governo, anche Davide Casaleggio, di solito spettatore silenzioso, ha deciso di esporsi e di attaccare l’ex socio del M5s. Il figlio del cofondatore del Movimento e ora presidente ...

M5S : voto subito Dopo taglio poltrone : 14.04 "Tagliamo 345 poltrone e risparmiamo mezzo miliardo. E mettiamo tutto su strade, ospedali, ristrutturazione di immobili abbandonati per dare case a chi ne ha bisogno. Salvini, non è così difficile! Vinci la paura, supera le pressioni di Berlusconi e dei tuoi alleati.Fai un atto di coraggio,se il coraggio di cambiare ce l'hai veramente. E poi decideranno gli italiani votando" Così il vicepremier Di Maio,che aggiunge: "Nessun problema ad ...