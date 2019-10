Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Oggi un papà dell’associazione Tutti a scuola, Vittorio Viglione, commentando l’ennesimo disservizio del comune di Napoli su un progetto riguardante il Dopo di noi per 36 famiglie, ha scritto queste. Le condivido in punta di piedi solo dopo averlo ringraziato per la straordinaria tenerezza che attraversa il suo pensiero. Credo che ogni cittadino di questo Paese dovrebbe farne un’attenta lettura. E che ogni rappresentante politico dovrebbe avere comportamenti coerenti e consequenziali nella scelta delle priorità. Destinati a vivere una vita non scelta, ad accettarla per amore. Con la cappa del dolore sulle spalle e il cui peso ci accompagnerà fino all’ultimo istante, per poi morire dannati. Gli infili i calzini conquasi maniacale, facendo attenzione che le cuciture capitino nei posti giusti, la maglia intima ben stesa nei pantaloni e che non faccia pieghe. ...

ilfattoblog : Disabilità, ‘chi avrà la stessa cura quando resterai da solo?’. Le parole di un padre fanno riflettere - gattusismo__ : Che poi molte persone ad odiarla sono donne. Poi la disabilità ce l'ha solo chi ha scritto il tweet perché la sind… - stefanozana : RT @GiusyVersace: #Venezia ospita la #universaldesignweek Ciò che è accessibile per chi vive con una disabilità, agevola la vita di tutti.… -