Di Maio vede Pompeo | “Sul 5G condividiamo le preoccupazioni Usa”

Governo - Di Maio scrive ai diplomatici : “Questione migranti prioritaria - rivedere Dublino” : Il neo-ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si rivolge alla diplomazia italiana e spiega quali saranno le priorità del titolare della Farnesina: si parte dalla questione migranti, con l'intenzione di rivedere il trattato di Dublino. Di Maio sottolinea anche la lealtà verso l'Ue e la Nato, pur non escludendo il dialogo con altri interlocutori.Continua a leggere

Vittorio Feltri - lo sfottò a Luigi Di Maio : "Perché mi rallegra vederlo ministro degli Esteri" : "Mi rallegro sapendo che Luigi Di Maio sarà ministro degli Esteri", ironizza Vittorio Feltri in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Un "ruolo", scrive il direttore di Libero, "che richiede la conoscenza dell'inglese, cioè una lingua priva del congiuntivo ignoto anche a Gigino". E conclude: "

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Conte alle 17 : 30 vede i capigruppo M5s-Pd | Di Maio : nuovo governo dipende da Rousseau : Giuseppe Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Lega per discutere del programma di governo. durante il vertice M5s a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio avrebbe detto che la nascita del nuovo governo dipenderà dall'esito del voto su Rousseau

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Nuovo Governo - Conte vede Pd e M5s/ Nodi Rousseau-Di Maio : Zingaretti riunisce i dem : Trattative Governo Conte-bis: Di Maio incontra vertici M5s a P.Chigi, Zingaretti riunisce i dem. Nodi: voto su Rousseau, domani, e ruolo del leader 5Stelle

Crisi di governo - Conte da Mattarella - poi vertice M5s-Pd. I dem : «Passi avanti». Di Maio vede i suoi : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Conte da Mattarella - poi vede M5s e Pd. Verso un incontro Di Maio-Zingaretti : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità

Conte vede Mattarella - poi vertice con M5s e Pd. Incontro Di Maio-Zingaretti a breve : Fonti parlamentari avevano ipotizzati un passo indietro del premier dopo le ultime tensioni tra dem e grillini

Di Maio blocca la trattativa : «Pd confuso - senza il sì a Conte è inutile vedersi» Gelo dem : «Rinunci alle sue ambizioni» : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

Di Maio blocca la trattativa : «Pd confuso - senza il sì a Conte è inutile vedersi». Gelo dem : «Rinunci alle sue ambizioni» : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

Di Maio blocca la trattativa : «Pd confuso - senza il sì a Conte è inutile vedersi». I dem : vuole Viminale e vicepremier : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...