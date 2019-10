Di Maio a Pompeo : «Difenderemo le imprese italiane - senza sconti» : Il ministro degli Esteri in conferenza stampa dopo il colloquio con il segretario di Stato americano: «Per noi fondamentale il rapporto con gli Stati Uniti»

La richiesta di Pompeo a Di Maio . "L'Italia tolga la licenza aerea a Mahan Air" : Pompeo ha chiesto all’Italia di togliere la licenza aerea a Mahan Air, una delle due compagnie iraniane che effettuano voli tra Italia e Iran. “Dobbiamo essere uniti contro l’aggressione dell’Iran, è una minaccia”, ha detto il segretario di Stato Usa, in visita in Italia, nel corso di una conferenza stampa con Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, dal canto suo, ha risposto che “nei prossimi ...

Pompeo a Di Maio : ?«Italia sovrana ma la Cina è una minaccia» : Pur sottolineando che «l’Italia è un Paese sovrano», il rappresentante dell’amministrazione Trump ha messo in evidenza che «la Cina ha un approccio predatorio negli scambi commerciali, negli investimenti», ragione per la quale rappresenta «una minaccia comune» per Stati Uniti e Italia