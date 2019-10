Di Maio a Pompeo | «Dazi Usa ci preoccupano Le aziende italiane devono avere certezze»

Italia-Usa - Dazi e Libia al centro del colloquio Di Maio-Pompeo : Dazi, Libia, sicurezza, accordi commerciali. Questi i temi al centro dei colloqui del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, da ieri a Roma

Italia-Usa - il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo : “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Villa Madama il segretario di stato americano Mike Pompeo. Durante la conferenza stampa, il capo politico del Movimento 5 stelle ha ringraziato il segretario, inciampando però in un lapsus. E Pompeo è diventato “il segretario Ross” L'articolo Italia-Usa, il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo: “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” ...

Di Maio a Pompeo : difenderemo le imprese italiane - senza sconti : Il ministro degli Esteri in conferenza stampa dopo il colloquio con il segretario di Stato americano: «Per noi fondamentale il rapporto con gli Stati Uniti»

La richiesta di Pompeo a Di Maio. "L'Italia tolga la licenza aerea a Mahan Air" : Pompeo ha chiesto all’Italia di togliere la licenza aerea a Mahan Air, una delle due compagnie iraniane che effettuano voli tra Italia e Iran. “Dobbiamo essere uniti contro l’aggressione dell’Iran, è una minaccia”, ha detto il segretario di Stato Usa, in visita in Italia, nel corso di una conferenza stampa con Luigi Di Maio.Il ministro degli Esteri, dal canto suo, ha risposto che “nei prossimi ...

Pompeo a Di Maio : ?«Italia sovrana ma la Cina è una minaccia» : Pur sottolineando che «l’Italia è un Paese sovrano», il rappresentante dell’amministrazione Trump ha messo in evidenza che «la Cina ha un approccio predatorio negli scambi commerciali, negli investimenti», ragione per la quale rappresenta «una minaccia comune» per Stati Uniti e Italia

Di Maio vede Pompeo : “Sul 5G condividiamo le preoccupazioni Usa” : Il segretario di Stato parla del caso Ucraina, conferma di aver partecipato alla telefonata Trump-Zelensky e avverte: «Non tollereremo intimidazioni»

POMPEO IN ITALIA/ "È l'ultimo avvertimento a Conte e Di Maio sulla Cina" : Quando l'ITALIA chiederà una linea più morbida sui dazi dovrà ascoltare attentamente ciò che chiede POMPEO. La vera partita non è commerciale ma strategica