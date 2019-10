Dazi | Wto | Usa possono imporne alla Ue per un totale di 7 | 5 miliardi

Cresce l’attesa per la decisione Wto sui Dazi Usa all’Europa - l’Italia la più colpita : Cresce l'attesa a Bruxelles per l'ufficializzazione da parte del Wto dell'entita' delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus. Compensazioni dall'ammontare record, anche se il dato e' ufficioso, di 7 miliardi di euro. Gli occhi sono puntati sull'Ue e ci si domanda come reagira' nel caso le cifre, e l'intenzione Usa di rivalersi pienamente, venissero confermate. Oggi la questione potrebbe diventare il ...

Dazi Usa all’Ue - atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus. Allarme per il made in Italy - Conte intensifica dialogo con la Casa Bianca : Li aveva annunciati per la prima volta in campagna elettorale, ma in molti hanno creduto si trattasse solo di proclami e che Donald Trump non sarebbe andato fino in fondo. Invece la guerra commerciale sui Dazi, le imposte doganali che paga il Paese (o il produttore) che esporta un bene o servizio in un altro Paese, si è inasprita sempre di più. Dopo la Cina, gli Usa hanno chiesto il conto anche all’Europa e la sentenza della Organizzazione ...