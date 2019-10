Dazi Usa | dal vino al parmiggiano | i prodotti italiani che più risentiranno della

Italia-Usa - Dazi e Libia al centro del colloquio Di Maio-Pompeo : Dazi, Libia, sicurezza, accordi commerciali. Questi i temi al centro dei colloqui del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, da ieri a Roma

Made in Italy - dal Prosecco al Parmigiano : chi rischia di più dai Dazi Usa : Nel 2018 il Made in Italy ha venduto merci e prodotti negli Usa per un valore complessivo di 42,5 miliardi di euro. E si tratta di un flusso in costante crescita negli ultimi anni: +5% rispetto al 2017

Conte : Dazi - confidiamo in attenzione Usa : 18.26 Il problema dei dazi con gli Usa è "molto serio", ma "confidiamo di poter ricevere attenzione dal nostro tradizionale alleato su quelle che sono alcune nostre produzioni strategiche". Così il premier Conte sulla decisione del Wto di dare il via libera agli Usa all'imposizione dei dazi ai Paesi Ue. Poi torna a rassicurare sull'Iva: "Non ci sarà alcun aggravio", quindi "non facciamo polemiche inutili. Stiamo lavorando per simulare gli ...

Dazi : Conte - ‘problema molto serio - confidiamo attenzione Usa verso Italia’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “L’altro giorno sono stato ospite di Coldiretti a Bologna e ho preannunciato che la decisione era attesa ed ero fortemente preoccupato. Purtroppo, ahimé, sono stato un buon profeta, perché era nell’aria ci fosse questo esito dell’arbitrato presso il Wto. A questo punto il problema è molto serio, ieri ho visto il Segretario di Stato americano Pompeo a Palazzo Chigi” e quello dei ...

Wto autorizza Usa a Dazi da 7 - 5 miliardi Usd contro Ue. Per l’Italia - un conto da oltre un miliardo : Come ampiamente anticipato il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Stati Uniti potranno procedere a imporre dazi di rappresaglia su beni europei per 7,496 miliardi di dollari complessivi, in seguito ai sussidi ricevuti da Airbus. La decisione, giunta dall'organismo arbitrale dell'organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l'Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi ...

