Dazi | Carfagna | ‘riaprire dialogo per evitare pericolosa escalation’

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Sarebbe un danno per tutti intraprendere una guerra deitra Stati Uniti e Unione europea, a maggior ragione in una fase in cui l’economia subisce un nuovo rallentamento. Spero che l’Amministrazione americana raccolga l’invito della Commissaria Malmstroem a trovare una soluzione condivisa che eviti l’avvio di unaescalation di reciproche sanzioni”. Lo afferma in una nota Mara, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia.‘In gioco c’è sicuramente la capacità per i prodotti del made in Italy di continuare a trovare negli Usa un mercato che li apprezza e li acquista a costi sostenibili. Ma c’è di più – prosegue l’esponente azzurra -: una guerra commerciale finirebbe inevitabilmente per indebolire i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico, ...

