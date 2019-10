Daspo anti-evasione | la protesta dei commercialisti | «Inaccettabile»

Arresto ultras Juventus - 38 Daspo nell’operazione ‘Last Banner’ : spuntano inquietanti minacce sull’ultimo Scudetto : Emessi 38 Daspo , alcuni decennali, nell’inchiesta Last Banner che ha portato all’ Arresto di diversi capi ultrà della Juventus . Vengono fuori intanto paure e minacce legate all’ultimo Scudetto L’operazione Last Banner continua a fare ‘pulizia’ nella curva della Juventus . Il Questore di Torino ha emesso 38 Daspo nei confronti di esponenti di spicco delle tifoserie organizzate bianconere, alcuni dei quali ...

Serie C - 5 Daspo per i tifosi del Catania : le accuse sono pesantissime : Quattro Daspo per la durata di tre anni e uno per la durata di cinque sono stati emessi dalla Questura di Catania nei confronti di cinque ultras del Catania accusati di aver partecipato nello stadio Angelo Massimino, all’inizio della partita Catania-Viterbese del 15 settembre scorso, ad una aggressione ai danni di uno steward. La vittima, in servizio ad uno degli accesso della Curva Sud, si era rifiutata di far accedere nello stadio ...