Da Wto ok dazi Usa contro Ue per 7,5mld

Il Wto,Organizzazione Mondiale del commerciale, ha autorizzato gli Usa a imporreagli europei per 7,5 mld di dollari per sussidi concessi ad Airbus. La cifra record fa riferimento alla sentenza del maggio 2018l'Ue per il caso Airbus. L'anno prossimo il Wto si esprimerà suiche potrà imporre l'Ue agli Usa,per il caso Boeing. Mettere i"sarebbe miope,producente", dice la commissaria Ue Malmstroem.Siamo"pronti a trovare una soluzione equa, ma se gli Usa imporranno i,l'Ue non potrà che fare lo stesso"(Di mercoledì 2 ottobre 2019)