Da sempre nei miei film il fantastico convive con la realtà quotidiana

Clima - ecco come cambieranno gli Uragani nei prossimi 80 anni : diventeranno sempre più forti e devastanti : Due frequenti domande sul riscaldamento globale e gli Uragani sono le seguenti: quali cambiamenti nell’attività degli Uragani sono previsti per la fine del XXI secolo, considerati gli scenari di riscaldamento globale dei modelli dell’IPCC? L’uomo ha già causato un aumento rilevabile nell’attività degli Uragani atlantici o nell’attività globale dei cicloni tropicali? Secondo l’IPCC AR5, la maggior parte del riscaldamento globale osservato negli ...

È sempre Bello In Tour - il ritorno di Coez nei palasport parte dall’Arena di Verona il 29 settembre : Con un Tour che prende il titolo da uno dei suoi tormentoni, Coez va in scena nei palasport italiani dopo un Tour completamente sold-out nel 2018 da oltre 180 mila presenze e le tre anteprime romane della scorsa primavera. Stavolta è il turno di È Sempre Bello In Tour, lo show che porta dal vivo i brani dell'omonimo album È Sempre Bello rilasciato la scorsa primavera per Carosello Records e subito al primo posto tra i più venduti ...

Università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (3) : (AdnKronos) - Per quello che riguarda la presenza di studenti maschi e femmine, lo studio conferma un sostanziale bilanciamento mostrando che il 49,9% è donna e il 50,1% è uomo. Questi ultimi, rispetto ai colleghi lombardi, scelgono più frequentemente corsi Stem (Science, Technology, Engineering and

Università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (4) : (AdnKronos) - Dallo studio emerge anche come le Università lombarde e in particolare quelle milanesi, se confrontate con il resto degli atenei italiani, si distinguano per il numero di corsi offerti in lingua inglese: rispettivamente il 16% e il 18% del totale, contro il 9% italiani. Unico dato in c

Università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (2) : (AdnKronos) - L’ultima indagine sull’internazionalizzazione degli atenei evidenzia che il polo accademico lombardo sta andando in questa direzione, con un’apertura internazionale che cresce di anno in anno". L’analisi di Assolombarda, giunta alla nona edizione, prende in considerazione 13 atenei del

Università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi : Milano, 24 set. (AdnKronos) - sempre più studenti internazionali scelgono di iscriversi negli atenei lombardi. Nell'anno accademico 2017-2018 - secondo l'indagine annuale "L’internazionalizzazione degli atenei di Milano e della lombardia" svolta da Assolombarda - sono saliti a quota 14.518 segnando

sempre più pesci tropicali nei mari italiani : Emanuela Carucci Il vice presidente dell'ente fauna marina mediterranea: "molte specie arrivano con l'apertura del canale di Suez, altri vengono trasportati con le acque di zavorra delle navi" Dai colori sgargianti e dalle forme più svariate arrivano dalle zone più calde della Terra e, ormai, abitano il Mediterraneo, pesci mai visti prima. Sono i pesci tropicali che ora popolano le acque italiane. Affascinano ma fanno, anche, ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo sempre più nei guai : parla l’ex : Francesco Chiofalo di Temptation Island e Antonella ai ferri corti: parla Selvaggia Roma In questi ultimi giorni Francesco di Temptation Island ha fatto molto discutere. Difatti sui social sono stati pubblicati degli screen inerenti a una chat in privato che avrebbe avuto con la nuovo tronista, Giulia. Screen che si sarebbero però rivelati dei fake. Ma non è finita qua perchè in queste ore la fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella ...

Andrea Iannone - è amore profondo per Giulia : 'Nei tuoi occhi ciò che ho sempre desiderato' : La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra proseguire a gonfie vele. La coppia, da quando è uscita allo scoperto, è diventata inseparabile. Chiunque ha il piacere di seguire il pilota della MotoGp o l'influencer romana sui social, sa bene che tra i due c'è una grande intesa. Questa volta è stato il centauro abruzzese a pubblicare una dedica per la fidanzata che ha fatto sognare le fan. Tramite il suo profilo Instagram, Iannone ha ...